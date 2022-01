1 Il flirt tra Clarissa e Antonio Medugno

Per capire meglio cosa ha a che fare Giulia D’Urso con questa situazione dobbiamo fare un passo indietro e partire da poche ore prima che Antonio Medugno entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip. A Casa Chi Clarissa Selassié aveva rivelato di provare interesse per un ragazzo:

Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘vediamo come si comporta’.

In molti hanno ipotizzato si trattasse di Antonio Modugno e Alfonso Signorini in puntata ha voluto approfondire il discorso. Si è parlato di graffi sulla schiena del ragazzo e Clarissa ha specificato che a fare la prima mossa è stato il nuovo concorrente del reality. Su Instagram, infatti, le avrebbe scritto e poi sarebbe andato a Roma per conoscerla. A smentire questa versione dei fatti è stato lo stesso Medugno. Secondo la sua versione dei fatti sarebbe stata la Princess a cercarlo per prima.

Clarissa, allora, ha affermato di avere ancora tutte le chat che si sono scambiati. Ecco, quindi, che entra in scena Giulia D’Urso, amica del tiktoker. L’ex volto di Uomini e Donne ha affermato, come riporta anche il sito Biccy: “Io sapevo una storia completamente diversa.. è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video ed i vocali. Scegli tu“. Ma la storia non finisce qui. Un’altra influencer, infatti, avrebbe rivelato un altro retroscena…