1 Flirt in corso tra Clarissa Selassié e Antonio Medugno?

Puntata scoppiettante ieri a Casa Chi. Ospite del salotto online condotto da Rosalinda Cannavò è stata Clarissa Selassié. La Princess ha avuto modo di parlare del Grande Fratello Vip e tra una cosa e un’altra si è lasciata sfuggire una rivelazione. Sembrerebbe, infatti, che il cuore della giovane sia stato rapito da un ragazzo, come da lei stessa confidato:

“Sicuramente ci sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto. Però in questo momento sono molto focalizzata sul GF e sulle mie sorelle, anche perché mi fanno delle richieste assurde le ragazze. Ma sì, c’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va…”

Ha confidato Clarissa Selassié senza sbilanciarsi troppo. Così Valerio Palmieri, Azzurra Della Penna e Gabriele Parpiglia hanno tentato di estrapolarle qualche info in più. Ma la Principessa etiope non si è sbilanciata troppo, anche se le è sfuggito un dettaglio importante:

“Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘vediamo come si comporta’”.

A seguire Gabriele Parpiglia ha provato a sapere da Clarissa Selassié: “Arriva da Forum o da TikTok?”. La ragazza, però, ha preferito non dire altro a riguardo. Pochi secondi dopo, proprio Casa Chi ha mandato in onda la foto di Antonio Medugno, noto tiktoker, che si dice sarà presto uno dei nuovi vipponi. Non sappiamo con certezza se sia o meno lui, ma c’è da dire che la notizia sul suo imminente ingresso al GF Vip è uscita nei giorni scorsi e, oltretutto, lui si sta spesso mostrando da solo in una stanza d’albergo. Tra le ultime storie Instagram, poi, ha postato questa che vedete sotto in cui sembra contare i giorni di isolamento “5/7”, ha scritto.

Storia Instagram di Antonio Medugno

Che sia proprio Antonio Medugno ad aver conquistato il cuore di Clarissa Selassié? Staremo a vedere se lui si sbilancerà a riguardo e confermerà il gossip. Nel mentre Clarissa ha parlato anche di Manuel Bortuzzo e Barù…