Antonio Medugno conferma il flirt con Clarissa: “Ho i graffi sulla schiena”

Confermato il flirt tra Antonio Medugno e Clarissa Selassié

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono entrati due nuovi concorrenti: Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Entrambi giovani e single, potrebbero portare un po’ di scompiglio tra i concorrenti, magari facendo perdere la testa a qualcuna delle donne single. Ma per chi ha seguito il gossip, saprà che il nome di Antonio era legato a quello di Clarissa Selassié.Proprio lei al settimanale Chi aveva dichiarato:

“Sicuramente ci sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto. Però in questo momento sono molto focalizzata sul GF e sulle mie sorelle, anche perché mi fanno delle richieste assurde le ragazze. Ma sì, c’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va. Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘vediamo come si comporta’”.

Questa sera con l’entrata nella casa, è arrivata la conferma di questo flirt. Tutto è partito da Alfonso Signorini che ha detto che al provino Medugno avrebbe dichiarato di avere dei graffi sulla schiena fatti ovviamente da una donna. Chi è? Sì proprio Clarissa Selassié. I due hanno anche spiegato che ad aver fatto il primo passo sarebbe stato lui, chiedendo il numero della principessa. Anche se il tiktoker ha affermato che sarebbe stata Clarissa a contattarlo per prima sui social. Comunque sono stati a cena insieme, c’è stato un breve flirt. Si vogliono bene, ma si considerano entrambi single.

Quello che fa sorridere è che appena entrato, per rispondere alla domanda di Signorini riguardo a chi fosse interessato, Antonio Medugno ha detto Jessica, che è la sorella di Clarissa. Insomma, anche qui le speranze della principessa sono morte prima ancora di nascere.

