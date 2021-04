1 Crisi per Giulia e Sangiovanni?

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 20 molti fan hanno notato che gli allievi erano emotivamente sottotono. Quelli che hanno colpito di più sono stati Giulia e Sangiovanni, sempre sorridenti, specialmente lei. Se dalle anticipazioni si potesse pensare che il malessere della ballerina fosse dovuto al fatto di essersi esibita solo una volta, in realtà la tristezza si è vista sin da inizio puntata. E anche il cantante non aveva la stessa felicità delle altre puntate. Ciò ha portato i fan a pensare che Giulia e Sangiovanni possano essere in crisi o che comunque sia successo qualcosa tra loro.

Dopo la quinta puntata, la coppia ci aveva abituati a dichiarazioni d’amore esplicite, a sorrisi reciproci e a baci che si notavano da lontano. Nella sesta invece tutte queste scene non ci sono state. Ma in realtà, facendo attenzione, Sangiovanni ha più volte guardato verso l’alto dove era seduta Giulia, sia mentre si stava esibendo che mentre era seduto in attesa del suo turno. Inoltre, quando Giulia ha ballato sulle note di “Beautiful”, il cantante le ha mandato un bacio. E lei stessa ha cantato col sorriso mentre lui si esibiva con il suo brano “Tutta la notte”.

La preoccupazioni per questa tristezza sono comunque sempre presenti e oggi abbiamo la risposta. Una fan ha contatto su Instagram la madre di Giulia Stabile e le ha chiesto se avesse sentito la figlia e sapesse come stava. La signora ha risposto alla fan e ha spiegato quel era il problema di Giulia durante quella puntata del Serale. Così l’utente in questione ha pubblicato tutto su Twitter.

In pratica Giulia il giorno della registrazione della puntata aveva un fortissimo mal di schiena. E sicuramente Sangiovanni era preoccupato per lei. Per fortuna adesso sta bene e forse vedremo qualcosa nei daytime di Amici di questi giorni. Insomma, niente crisi tra Giulia e Sangiovanni, anzi i due dimostrano di essere molto legati nel bene e nel male.

