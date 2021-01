1 Dopo lo scontro a distanza con Stefania Orlando, Giulia Elettra Gorietti viene duramente attaccata sui social: la reazione di lei

Nelle ultime ore a far discutere il web è stato lo scontro a distanza tra Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato, e Stefania Orlando. L’attrice qualche mese fa aveva duramente attaccato la conduttrice, che aveva rilasciato un’intervista proprio sul suo ex marito, parlando del loro rapporto. Queste le dichiarazioni della Gorietti in merito:

“Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”.

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 così Stefania Orlando ha replicato alle parole di Giulia Elettra Gorietti, svelando un retroscena inedito:

“Io le avevo risposto in privato su Instagram e sono stata pesantemente insultata. Io le ho risposto molto carinamente. Le uniche volte in cui ho parlato di Andrea ho detto solo cose carine”.

Adesso dopo lo scontro a distanza con Stefania Orlando, Giulia Elettra Gorietti è stata duramente attaccata da numerosi utenti sui social, che hanno preso le parti della conduttrice. A quel punto l’attrice è stata costretta a bloccare i commenti sotto ai suoi post su Instagram per evitare altri insulti e offese. In molti nel mentre si aspettano che Giulia Elettra e Stefania abbiano un confronto proprio nella casa del Grande Fratello Vip 5. La Gorietti accetterà di incontrare la Orlando? Non resta che attendere per scoprirlo.