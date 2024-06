Vi ricordate di Giulia Molino di Amici 19? Come è cambiata la cantante nel corso degli anni (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Ricordate Giulia Molino, ex concorrente di Amici? Ecco com’è cambiata oggi rispetto alla prima volta che è apparsa in TV

Vi ricordate di Giulia Molino di Amici 19? Ecco com’è cambiata a distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi.

Il cambiamento di Giulia Molino

Vi ricordate di Giulia Molino? Classe 1999 è stata una delle concorrenti dell’edizione numero 19 di Amici. Nonostante quell’anno la gara sia stata vinta da Gaia Gozzi, la concorrente si è posizionata sul podio classificandosi terza. Come quasi tutti i ragazzi ha avuto un percorso lungo e pieno di difficoltà, ma alla fine è riuscita ad arrivare al Serale.

Chi segue il talent di Maria De Filippi sicuramente la ricorda per i suoi capelli ricci, anche se a un certo punto ha optato per un caschetto. Lo scorso anno, invece, l’abbiamo ritrovata completamente cambiata. Nella puntata di Amici 23 del 12 novembre 2023, infatti, è stata ospite per presentare il musical di “Mare Fuori“. Con Giulia Molino erano presenti anche Maria Esposito, che nella fiction interpreta Rosa Ricci, e Mattia Zenzola.

Forse però avete perso le sue tracce, non avendo seguito il talent di Maria De Filippi in quella data, e non sapete com’è diventata oggi Giulia Molino. Qui sotto possiamo vedere due foto a confronto: la prima la ritrae all’epoca della sua partecipazione ad Amici, mentre la seconda in un video su TikTok nel 2024.

Come è cambiata Giulia Molino di Amici 19 negli anni

Non dimentichiamo che per molto tempo i fan del Grande Fratello hanno anche notato una grande somiglianza per quanto riguarda Letizia Petris. In effetti le due ragazze si assomigliano davvero tanto e molto spesso sui social sono state scambiate. Tra i commenti più divertenti possiamo ricordare il seguente: “Ragazzi ve lo giuro mi stanno chiamando Letizia da quando è cominciata la live”.

Giulia Molino inoltre è ancora attiva nel campo della musica e oltre ad aver preso parte al musical di Mare Fuori, nel 2023, ha anche rilasciato un nuovo singolo dal titolo “Nunn’è over“. Vedremo prossimamente quali altre sorprese ci riserverà.