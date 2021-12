1 Lo sfogo di Giulia Ottonello

Sono passati quasi 20 anni da quando Giulia Ottonello partecipò alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la cantante ha ottenuto un grande successo, e ha partecipato a numerosi musical. Come se non bastasse l’ex volto del talent show ha anche rilasciato diversi singoli, che hanno conquistato il cuore del pubblico. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha riportato Giulia al centro dell’attenzione mediatica. La Ottonello infatti ha svelato di aver presentato ben due brani per il Festival di Sanremo 2022, ma di essere stata esclusa.

La cantante così ha deciso di intervenire sui social e ha così fatto un piccolo sfogo. Queste le dichiarazioni di Giulia Ottonello in merito:

“In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer ed attendo mi chiamino per andarlo a ritirare.Ma sopratutto ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo. Sono la prima a mantenere un atteggiamento di grande volontà e perseveranza nella vita di tutti i giorni, sopratutto nel mio lavoro che come sapete amo tanto. Ogni tanto però anche io ho bisogno di qualche giorno di silenzio. I ben 2 brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto… sarò di parte ovviamente ma è quello che penso. Quindi sappiate che da buona leonessa barcollo ma non mollo mai. Ed ovviamente i due brani usciranno ugualmente”.

Come sappiamo tuttavia Giulia Ottonello non è stata l’unica a essere esclusa da Sanremo 2022. Qualche giorno fa infatti a intervenire sono stati anche i Jalisse, scartati dalla kermesse per il 25esimo anno di fila e a replicare al duo è stato lo stesso Amadeus. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.