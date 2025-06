Casa a prima vista nella sua sesta stagione vede tre nuovi agenti: una di loro è Moira Quartieri: chi è, qual è la sua età, cosa sappiamo della sua vita privata e Instagram dove seguirla, così come alcune curiosità sul suo conto e la sua carriera.

Chi è Moira Quartieri

Nome e Cognome: Moira Quartieri

Data di nascita: 6 marzo 1969

Luogo di nascita: Pontedera

Età: 56 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: agente immobiliare

Marito: Moira è sposata a Riccardo

Figli: Moira ha un figlio di nome Tommaso

Profilo Instagram: @lamoira.quartieri

Moira Quartieri età, altezza e biografia

Quanti anni ha Moira Quartieri e dov’è nata? Quanto è alta? Agente immobiliare, impegnata nel programma Casa a prima vista, è nata a Pontedera il 6 marzo 1969 e la sua età oggi è di 56 anni. È del segno zodiacale dei Pesci. Non siamo in grado di fornirvi informazioni su altezza e peso.

Da 30 anni circa nel settore immobiliare, Moira come si legge nella sua biografia e carriera, ha saputo farsi largo in quest’ambito diventando un punto di riferimento per coloro che decidono di cambiare la propria abitazione.

Vita privata

Moira Quartieri di Casa a prima vista è sposata e ha dei figli? Sulla vita privata dell’agente immobiliare sappiamo che è legata a suo marito di nome Riccardo. Con lui ha fondato l’agenzia Belfiore e insieme hanno un figlio di nome Tommaso.

Dove vive Moira di Casa a prima vista? Lei e la sua famiglia vivono a Calcinaia, dove lavorano.

Tra le sue passioni ci sono i viaggi e la musica e pare sia grande fan di Vasco Rossi. Ha un cane di nome Havana.

Dove seguire Moira Quartieri di Casa a prima vista: Instagram e social

Per quel che riguarda i social Moira Quartieri di Casa a prima vista è presente non solo su Instagram e Facebook, ma è presente anche su LinkedIn tra i tanti.

Sui suoi profili ufficiali però ama condividere molto del suo lavoro, tanti momenti proprio dal programma di Real Time e non mancano attimi di vita privata, in compagnia di colleghi, amici o familiari.

Carriera

Qualche informazione utile l’abbiamo anche dal punto di vista lavorativo.

Moira vanta una lunga esperienza nel settore immobiliare, iniziata oltre trent’anni fa. Dal 1993 è alla guida della Belfiore Immobiliare, un’agenzia ben conosciuta e radicata nella Valdera e nella zona del sottomonte Pisano. La sua attività si concentra in comuni come Pontedera, Bientina, Capannoli, Calcinaia e Palaia.

In un’intervista rilasciata al Tirreno, ha raccontato anche un lato più personale: la sua passione per la danza. Da giovane ha praticato a livello amatoriale balli standard e latino-americani, disciplina che ha ripreso di tanto in tanto anche negli ultimi anni. Il pubblico del web l’ha conosciuta grazie a un video virale girato a Pontedera durante le festività natalizie, che ha mostrato il suo spirito allegro e coinvolgente.

Apprezzata per la sua empatia, sincerità e capacità di entrare in sintonia con le persone, Moira Quartieri è diventata un punto di riferimento per tanti clienti, offrendo molto più di una semplice consulenza immobiliare: ascolto, fiducia e supporto umano.

La sua carriera ha preso una nuova direzione quando ha fatto il suo ingresso nel cast di Casa a Prima Vista in Toscana, versione locale del celebre format TV che ha già conquistato Milano e Roma.

Al fianco dei colleghi Nico Tedeschi e Matteo Nencioni, Moira è protagonista delle nuove puntate ambientate in affascinanti angoli della regione, da Lucca alla Versilia, da Livorno a Firenze. In ogni episodio, i tre agenti si sfidano per trovare la casa perfetta per i loro clienti, con il calore e l’ironia tipica dei toscani.

Durante la pandemia è bene ricordare peraltro che Moira ha anche dato prova di grande sensibilità sociale: insieme al marito ha aderito al progetto europeo Emergency Home, offrendo alloggi gratuiti a medici e infermieri impegnati in prima linea nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria.

Moira Quartieri agente immobiliare di Casa a prima vista

Chi sono i nuovi agenti di Casa a prima vista? Come abbiamo detto in apertura, durante la sesta stagione del programma di Real Time hanno fatto il loro arrivo tre nuovi e stimati agenti: Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni.

Loro si aggiungono ai già noti e conosciuti Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico che si occupano principalmente di Milano (e dintorni), ma spesso viaggiano anche fuori zona.

A Roma e vicinanze (ma anche altrove), invece, vediamo spesso operare Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer. Di tanto in tanto intervengono dei colleghi in qualità di guest.