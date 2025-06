Su Real Time è agente immobiliare del programma Casa a prima vista: ecco chi è Nico Tedeschi, qual è la sua età, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram. Tutte le news e curiosità che lo riguardano.

Chi è Nico Tedeschi

Nome e Cognome: Nico Tedeschi

Data di nascita: 1 gennaio 1993

Luogo di nascita: Pisa

Età: 32 anni

Altezza: Non conosciamo l’altezza di Nico

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: agente immobiliare

Profilo Instagram: @nicotedeschi_

Nico Tedeschi età, altezza e biografia

Figlio di genitori fondatori di Due Esse, chi è Nico Tedeschi agente di Casa a prima vista? Lui è nato a Pisa il 1 gennaio 1993 e la sua età oggi è di 32 anni. È del segno zodiacale del Capricorno. Mentre non conosciamo altezza e peso.

In quanto alla sua biografia sappiamo che è un agente immobiliare molto stimato nel settore, nonostante la sua giovane età ed è protagonista di tante importanti iniziative, come è possibile leggere nella parte della carriera.

Vita privata

Non si conosce granché della sua vita privata, ma sappiamo dove vive Nico Tedeschi di Casa a prima vista? L’agente dovrebbe vivere a Pisa.

Nulle le informazioni su una possibile fidanzata o moglie. Al momento non siamo in grado di dirvi se è fidanzato o sposato, o ancora se ha dei figli, dato che dai suoi social non traspare nulla. È molto riservato in questo.

Ama viaggiare, la buona cucina e andare a correre, ha anche il brevetto di apnea, come rivelato da lui stesso.

Dove seguire Nico Tedeschi di Casa a prima vista: Instagram e social

Oltre al sito della sua agenzia, se intendete seguire Nico Tedeschi di Casa a prima vista potete farlo sul suo profilo Instagram.

Al di là del lavoro però non traspare granché della sua vita privata. Da quel poco che vediamo però è molto legato alla sua famiglia e affetti e non manca qualche scatto, anche se sono pochi rispetto al resto.

Carriera

Lo vediamo tra gli agenti immobiliari di Casa a prima vista dal 2025, ma cosa sappiamo sulla carriera di Nico Tedeschi.

Lavora per Due Esse a Pisa, fondata dai suoi genitori negli anni ’80. Fin da giovane – quando aveva solo 19 anni – ha deciso di entrare in azienda con un obiettivo ben preciso: dare una nuova immagine alla figura dell’agente immobiliare.

Da quel preciso istante di strada ne ha fatta parecchia. Abilitato dal 2012, si è specializzato in marketing e comunicazione, portando nel settore idee fresche e strategie digitali che lo hanno reso un vero pioniere nel suo campo.

L’agenzia segue compravendite e locazioni, puntando sulla qualità degli immobili e su una profonda conoscenza del mercato locale. Ma a rendere Nico Tedeschi davvero riconoscibile è il suo stile. Sui social è ormai inconfondibile grazie al suo saluto “Buonsalve” e a un modo di comunicare moderno, sempre vicino alle persone.

Tra le sue iniziative più originali spicca l’Open House Experience, un format innovativo che trasforma le semplici visite in casa in eventi esperienziali. Ha anche ottenuto la qualifica europea di Responsabile Web Marketing. Oggi porta il suo mix di professionalità e spirito toscano nel programma Casa a Prima Vista, la versione dedicata alla Toscana, conquistando il pubblico con simpatia e competenza.

Nonostante le tante opportunità a livello nazionale, Nico Tedeschi è sempre rimasto profondamente legato alla sua città. Durante il lockdown del 2020 ha lanciato Comemigarbi, un’iniziativa solidale nata con il video “Pisa, è tempo di raddrizzarsi”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere sanità, turismo e cultura locali. Con una semplice donazione di dieci euro, i cittadini potevano contribuire all’acquisto di dispositivi medici per l’Ospedale di Pisa. Un modo concreto per restituire qualcosa alla comunità a cui è sempre rimasto fedele.

Nico Tedeschi agente immobiliare di Casa a prima vista

In uno dei programmi di successo e di punta di Real Time come Casa a prima vista chi sono i nuovi agenti? Dal 2025 la trasmissione si è spostata anche in Toscana. Insieme a Nico Tedeschi vediamo Matteo Nencioni e Moira Quartieri.

Si uniscono così ai volti già noti del programma: Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, attivi soprattutto nell’area di Milano e provincia, anche se non mancano occasioni in cui si spostano oltre i confini regionali.

Nella zona di Roma e dintorni, ma anche in altre città, troviamo invece Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer, spesso protagonisti di trattative e sfide immobiliari. In alcune puntate, inoltre, compaiono altri agenti (guest) in veste di ospiti speciali.