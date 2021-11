1 Giulia Quattrociocche ha partorito

Nel 2020 già si parlava del fatto che Giulia Quattrociocche potesse essere incinta. Lo aveva anticipato Amedeo Venza. Tuttavia la notizia è stata smentita dalla diretta interessata e dall’allora fidanzato Daniele Schiavon. Secondo quanto dichiarato dal sito Very Inutil People era successo quanto segue:

Due ragazze, infatti, hanno incontrato l’ex tronista romana a Mirabilandia. Giulia era in compagnia di un ragazzo biondo, molto alto e, stando a quanto dicono le nostre fonti, si tenevano per mano. Scherzando, le nostre follower si sono congratulate con Giulia per la sua gravidanza. La risposta della Quattrociocche però è stata abbastanza chiara: ‘Le abbiamo fatto le congratulazioni per il fatto che fosse incinta. Lei ha detto che era una bufala, una cavolata e si è messa a ridere.

A rincarare la dose, poi, anche Daniele Schiavon: “Mi state scrivendo e mi state dicendo che diventerò padre ma non è così! Sono venuto a sapere che Giulia è incinta e convive, e io sono molto contento, senza rancore e senza niente, anche perché era tutto ciò che voleva. Con me non ci è riuscita. Sono contento per lei. Mi spiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre“. Dopo pochi mesi, ad ogni modo, si sono lasciati e lei in seguito ha ritrovato la felicità con l’attuale compagno, ovvero Manuel Magazzino.

Nel 2021, dopo alcune foto sospette, è arrivata la conferma che Giulia Quattrociocche era davvero incinta. Notizia dell’ultima ora, invece, è quella che ha dato alla luce la figlia che ha deciso di chiamare Cloe. Questo il messaggio a se stessa e al compagno: “Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte“. (QUI per la foto).

Non possiamo fare altro che fare le nostre congratulazioni alla coppia.