1 La foto di Giulia Salemi da bionda

Tutti noi siamo abituati a vedere l’influencer italo-persiana con un determinato colore di capelli, ovvero il nero. Forse nessuno o solo in pochi, magari le persone più vicine a lei, sanno che Giulia Salemi si è fatta anche bionda. A rivelarlo ci ha pensato sua madre Fariba Tehrani tramite una delle Stories su Instagram. Qui sotto, infatti, possiamo vedere l’immagine di una giovanissima Giulia. Come dice la mamma, infatti, qui aveva soltanto 15 anni.

Siccome anche lei si è schiarita stando su L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha voluto fare un paragone con la figlia, lanciando anche un sondaggio a tutti i suoi follower. Leggiamo infatti: “Credo che non non stiamo proprio bene da bionda?! […] Mi avete bionda a L’Isola. Qui Giuly a 15 anni“. Ecco, quindi, comparire anche le tre opzioni di risposta. Il pubblico, infatti, è stato chiamato a dire la sua opinione: “State bene“, “Discretamente” oppure “Proprio per niente“.

Giulia Salemi bionda a 15 anni

Cosa decideranno i fan? Ancora non lo possiamo sapere. Sicuramente vedere Giulia Salemi bionda è qualcosa che nessuno si aspettava e in molti avranno dovuto farci l’abitudine prima di dare la propria risposta, sempre nel limite delle 24 ore in cui è online la Storia di Instagram. Rimaniamo in attesa di scoprire i risultati, sempre che Fariba li renda noti nel prossimo futuro.

Nel frattempo Giulia si sta godendo del tempo insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto questo prima che gli impegni lavorativi ricomincino per entrambi. Ricordiamo, per esempio, che il modello sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show in autunno. Nel frattempo ha anche compiuto gli anni e la sua compagna ha voluto dedicargli un lunghissimo messaggio sui social. Continuate a leggere se siete curiosi…