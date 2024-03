Giulia Salemi conferma crisi con Pierpaolo: “Ci siamo allontanati, ma ho trovato il vero amore (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

In un video pubblicato sui social Giulia Salemi ha parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli e delle difficoltà vissute in tre anni di relazione

All’interno di un video in cui si prepara per la giornata Giulia Salemi ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e di tutte le difficoltà che hanno superato in tre anni di relazione.

Giulia Salemi sul rapporto con Pierpaolo

Nelle scorse ore Giulia Salemi ha registrato un video “GRWM” (Get Ready With Me), ovvero mentre si prepara per la giornata. In tale occasione ha voluto raccontare ai suoi fan alcuni dettagli sulla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, in quanto sono passati tre anni dalla loro uscita dalla Casa del Grande Fratello.

Prima di tutto ha iniziando affermando di quanto sia stato bello abbracciarlo per la prima volta senza telecamere, per poi passare alla “serata di fuego” di quella stessa notte in camera d’albergo. Poi l’influencer ha aggiunto che nonostante le avversità sono riusciti a tenere salda la coppia:

“Gli alti e bassi succedono a tutti, tutti i giorni. La coppia perfetta ho capito che non esiste, ma si costruisce la propria perfezione e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai, ho passato anni da single finché non ho trovato il vero amore. […]

Ci siamo allontanati, ma non è mai mancato il rispetto. Noi non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro, perché comunque sia come fai a farlo se c’è stato e se c’è dell’amore e del rispetto”.

Giulia Salemi ha quindi specificato che non è tutto oro quel che luccica, ma hanno sempre avuto sempre rispetto l’uno per l’altra. Nel corso degli anni si sono sostenuti e hanno risolto i loro problemi: “Non date la soddisfazione agli altri di farvi vedere afflitti. La mia verità la so solo io“.

Alla fine ha ringraziato i propri fan per essere stati vicino a loro in tutti questi anni: “Questi festeggiamenti sono anche vostri per tutto quello che ci avete dimostrato. Vi siamo grati“. Il video poi si è concluso con un tenero bacio a Pierpaolo.