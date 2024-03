Belen Rodriguez rivela se è davvero tornata insieme all’ex fidanzato Bruno Cerella

Gossip

Da giorni si vocifera che Belen Rodriguez, dopo la storia con Elio Lorenzoni, abbia avviato una storia con l’ex flirt Bruno Cerella. In queste ore la conduttrice ha rivelato se è effettivamente così oppure è ancora single.

La risposta di Belen Rodriguez

Ormai da diverse settimane si rincorrono le voci secondo cui tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sia finita per sempre. Dopo alcuni mesi passati insieme, infatti, i fan hanno notato una diminuzione nei contenuti social all’interno dei quali compariva anche la nuova fiamma. La conduttrice stessa, però, è sempre stata molto vaga anche nelle risposte ai propri follower.

Negli ultimi giorni si è diffuso il rumor secondo il quale Belen avrebbe iniziato a frequentare il suo ex flirt Bruno Cerella. La showgirl sarebbe stata avvista, in base alle segnalazioni dei fan, in casa del giocatore di basket. Ma fino a quel momento non vi erano indizi che puntassero a una relazione vera e propria.

Di lì a poco il settimanale Chi ha pizzicato Belen Rodriguez e Bruno Cerella in giro per la città di sera. In uno scatto possiamo vederli scambiarsi un abbraccio e un bacio sulla guancia e a quel punto in molti hanno dato per scontato che stessero insieme. Ma che cosa c’è di vero in tutto ciò?

A sollevare qualsiasi dubbio ci ha pensato proprio Belen replicando alla critica di una utente che la segue. Nel messaggio la sconosciuta le consiglia di cancellare gli uomini dalla sua vita e ripartire da sola, pensando solo a se stessa e ai suoi bambini: “Un ricomincio da me vale mille volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi“.

A questo punto Belen Rodriguez ha voluto chiarire la situazione e precisare che al momento è single: “Sono solo dicerie“. Archiviata la relazione con Elio, quindi la conduttrice ha deciso di dedicarsi alla famiglia e ai suoi prossimi impegni lavorativi, che al momento non sono ancora stati annunciati.