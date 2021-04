Giulia Salemi difende Fariba e si scaglia contro Valentina e Gilles (VIDEO)

Lo sfogo di Giulia Salemi

Oggi ospite in studio a L’Isola dei famosi c’è Giulia Salemi per fare una sorpresa alla madre e anche per difenderla dai troppi attacchi ricevuti. Infatti già la scorsa settimana l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva commentato sui social l’atteggiamento degli altri naufraghi nei confronti di Fariba. In particolare era rimasta molto infastidita dalle parole di Gilles Rocca e Valentina Persia. L’attore aveva fatto il verso del cane quando Fariba aveva parlato, mentre la comica l’aveva imitata.

Stasera, quindi, Giulia Salemi ha parlato con la madre. Le ha detto della parole bellissime, le ha dato forza e l’ha incoraggiata a non abbattersi, ma dimostrare la donna forte che è.

Poi, spinta anche da Ilary Blasi, ha mandato un messaggio agli altri naufraghi e soprattutto a Gilles e Valentina. Ha detto loro di quanto abbiano mancato di rispetto a Fariba sia con il verso del cane che con l’imitazione. I due naufraghi si sono difesi, ma Giulia non si è trovata molto d’accordo. Alla fine Giulia Salemi ha voluto accettare la buona fede, ma ha detto che da casa passa un messaggio totalmente diverso.

Dopo questo intervento, i naufraghi cambieranno atteggiamento?

