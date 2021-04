Giulia Salemi difende Matteo Diamante: accuse alla produzione?

Giulia Salemi difende Diamante

La quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi è stata davvero ricca di scontri e colpi di scena. Presente in studio anche Giulia Salemi, che per la seconda puntata di fila ha dato supporto a sua madre Fariba. L’influencer, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha seguito con estrema attenzione tutte le sfide dei concorrenti.

Tra le tante prove che i naufraghi hanno dovuto affrontare abbiamo assistito anche a quella per la ricompensa. Arrivisti e Primitivi si sono affrontati per ricevere in cambio un pensiero da parte di un familiare (da dividere con tutti i compagni d’avventura). Per ognuno dei due gruppi è stato scelto un concorrente: gli Arrivisti hanno schierato Matteo Diamante, mentre i Primitivi hanno scelto Andrea Cerioli. Ma cosa hanno dovuto fare?

Matteo e Andrea si sono cimentati in una prova di resistenza. Entrambi hanno dovuto sollevare un sacco ciascuno. La pesantezza complessiva del sacco corrispondeva al peso corporeo dei due concorrenti. Diamante è parso fin da subito in difficoltà tanto da cedere prima del suo antagonista Cerioli. Giulia Salemi ha seguito quanto accaduto e mentre i Primitivi aprivano i loro bigliettini, Ilary Blasi le ha fatto notare come Fariba, purtroppo, non avrebbe potuto usufruire di questo privilegio perché facente parte del gruppo dei vinti.

Giulia Salemi, però, non è parsa per nulla d’accordo e si è lamentata poiché a suo dire si è trattata di una sfida poco equa. Ecco la velata accusa (probabilmente alla produzione) quella fatta dall’influencer: “Il sacco di Matteo era più pesante, è palese. Ma non voglio fare polemica”, mentre Giovanni Ciacci, anche lui tra gli ospiti, le ha fatto notare come in realtà il sacco era proporzionato in base al peso dei concorrenti.

E proprio durante la serata di ieri, Giulia Salemi si è molto commossa ad ascoltare uno sfogo di mamma Fariba. Ecco cosa è accaduto…

All’Isola Giulia si commuove per mamma Fariba

Sempre nel corso della puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha mostrato una clip in cui abbiamo avuto la possibilità di conoscere Fariba Tehrani sotto un altro punto di vista. La mamma di Giulia Salemi, infatti, nella sua vita ha sofferto tanto e trovarsi messa da parte dai suoi compagni di viaggio l’ha portata in qualche modo a rivivere un po’ la solitudine del passato e le tante critiche subite.

È stato così mostrato un confessionale dove Fariba Tehrani, in lacrime, si è sfogata e ha raccontato quanto segue. Ecco uno stralcio riportato da Coming Soon:

“Quando sono arrivata tra i Primitivi, nessuno aveva voglia di conoscermi o parlarmi. Io ho cercato di avvicinarmi, ma mi hanno sempre criticata e mortificata e mi sono ricordata tanti anni di solitudine. Avevo solo 18 anni quando sono scappata dal mio Paese per non essere soppressa e trovare la mia libertà, lasciando lì la mia famiglia. Ho trovato tantissimi problemi, ostacoli e dolori […] Ho sempre cercato di nascondere, rialzarmi e ho insegnato anche a mia figlia la stessa cosa. Da bambina mi odiava perché fossi cattiva, poi da grande ha capito”.

Nel mentre che scorrevano queste immagini da studio Giulia Salemi ha avuto modo di seguire tutto, per poi intervenire, visibilmente commossa per quanto detto da sua madre: “Io mi auguro di diventare proprio come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi, e non abbattersi. Nessuno di loro si è chiesto perché la vita l’avesse così indurita […] Mamma sono sempre tanto fiera di te, mi manchi da morire, sei un esempio per tutti e non perdere mai il sorriso”.

Chissà se ora quanto accaduto porterà alcuni naufraghi de l’Isola ad avere una considerazione differente della mamma di Giulia Salemi. Ricordiamo che ora Fariba fa parte del gruppo degli arrivisti, i quali sembrano molto apprezzarla per la sua dolcezza, disponibilità e gentilezza.

