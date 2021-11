Giulia Salemi difende Miriana Trevisan e attacca gli altri Vipponi

1 Interviene Giulia Salemi

Non sono giornate semplici queste per Miriana Trevisan, e adesso a intervenire per prendere le difese della showgirl è Giulia Salemi. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come abbiamo visto, nel corso dell’ultima diretta in prima serata proprio Miriana ha deciso di nominare Katia Ricciarelli. L’accaduto però non è andato a genio alla cantante lirica che così dopo la fine della puntata ha fatto un durissimo attacco alla Trevisan, spendendo per lei forti parole. Gran parte della casa nel mentre a sua volta ha in qualche modo iniziato a isolare la showgirl, che così si è sfogata. Solo poche ore fa a prendere le sue parti è stata Sophie Codegoni, che ha rimproverato Katia per il suo atteggiamento.

Adesso a intervenire per prendere le difese di Miriana Trevisan è stata anche Giulia Salemi. L’influencer, che come sappiamo solo lo scorso anno era nel cast del Grande Fratello Vip, segue con attenzione tutto quello che accade all’interno della casa e così ha deciso di schierarsi dalla parte della showgirl. Ma non solo. La Salemi ne ha anche approfittato per fare un attacco ai Vipponi che stanno escludendo Miriana dalle dinamiche del gioco, e in merito ha affermato:

“Ma cosa vogliono? Ma non ho capito alcuni sono liberi di orchestrare tutti i teatrini della casa e Miriana per una nomination deve essere umiliata in questo modo ed esclusa da alcuni perché hanno paura dei capetti. No words”.

Pare dunque che Giulia Salemi abbia le idee ben chiare e non ci ha pensato due volte nel prendere le difese di Miriana Trevisan. Qualche ora fa come se non bastasse la conduttrice del GF Vip Party ha anche preso le parti di Soleil Sorge. Rivediamo perché e cosa è accaduto.