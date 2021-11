1 Dopo le nomination Katia Ricciarelli attacca Miriana

Aria per nulla serena al Grande Fratello Vip dopo le nomination! Katia Ricciarelli non ha apprezzato i voti ricevuti dalle altre vippone e sebbene abbia detto di “sorridere e andare avanti”, non sembra essere proprio così. A indispettirla non poco il voto ricevuto da Miriana Trevisan. Situazione che l’ha portata a sbottare pesantemente contro la showgirl. Ecco alcuni stralci dello sfogo riportato da Biccy:

“Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni”, ha detto Katia Ricciarelli arrabbiatissima. “Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre“.

Miriana:”sono Miriana e sono fiera di esserlo”

Katia:”no non devi esserlo, aveva ragione Nicola, sei una bugiarda”



il modo in cui questa piaga deve uscire con lo 0% #GFVip pic.twitter.com/ueo5x4wRlV — lopinionista🪞| la messa è finita (@lopinionistaweb) November 23, 2021

Piuttosto seccata Katia Ricciarelli come un fiume in piena ha sbottato rivolgendosi a Miriana che, nel mentre, cercava di difendersi:

Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”.

Katia a Miriana: le tiro addosso una scarpa e le faccio un buco in testa.

A voi le conclusioni, io sono letteralmente schifata. Con questo dico salvate Miriana perché non si merita tutta questa carneficina. #GFVIP pic.twitter.com/4J3fyVnMFU — Simona (@simo_cantatore) November 23, 2021

E ancora Katia Ricciarelli si è lasciata scappare altre frasi: “E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“. Parole che hanno fatto rimanere male Miriana Trevisan, crollata poi in lacrime. Ma a quanto pare la Ricciarelli non sembra essere l’unica ad avercela con lei. Anche Soleil Sorge non ha gradito alcuni comportamenti…