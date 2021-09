1 Il gesto della fan di Giulia Salemi

Sono ormai anni che il pubblico ha fatto la conoscenza di Giulia Salemi. Come sappiamo infatti a poco a poco la nota influencer ha saputo conquistare il cuore del web e a oggi è uno dei nomi più amati e seguiti sui social. Solo qualche mese fa Giulia ha partecipato per la seconda volta al Grande Fratello Vip, e in questa occasione ha ritrovato l’amore. Come è noto infatti la Salemi si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli e a poco a poco tra i due è scattata la scintilla. A oggi la coppia è ancora insieme e tutto procede a meraviglia ta loro. L’influencer e il modello infatti si mostrano su Instagram felici, innamoratissimi e in perfetta sintonia.

Con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 tuttavia Giulia Salemi non ha trovato solo l’amore. La fidanzata di Pierpaolo infatti ha anche accresciuto la sua popolarità e attualmente sono tantissimi coloro che la sostengono e la supportano. Proprio in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Una fan di Giulia infatti ha deciso di tatuarsi la dedica ricevuta dall’influencer, con tanto di firma! Questo il messaggio della Salemi, che la follower si è incisa sulla pelle:

“Alla super Roby, ti adoro”.

Naturalmente il tatuaggio della fan di Giulia Salemi non è passato inosservato e ha già fatto il giro del web. Nel mentre pochi giorni fa alcuni maliziosi utenti hanno parlato di presunta crisi ta la Salemi e Pierpaolo Pretelli. A seguito dei numerosi gossip così l’ex Velino ha deciso di intervenire, facendo chiarezza sulla situazione. Rivediamo cosa è accaduto.