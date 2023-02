Giulia Salemi indossa le corna e ironizza sulla sua relazione con Pierpaolo, la reazione di lui

NEWS

Debora Parigi | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le corna di Giulia Salemi per Carnevale

Ogni volta che c’è una puntata del GF Vip, va in onda anche il GF Vip Party condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. I due ex vipponi parlano del reality, dei suoi protagonisti e di eventi che riguardano sia quello che accade nella Casa che quello che succede fuori inerenti ovviamente ai concorrenti. E ovviamente anche Giulia Salemi, l’addetta social del GF, si collega prima della diretta.

Come vi abbiamo già parlato, Giulia e Pierpalo (che sono una coppia) hanno attraversato un periodo di crisi. È stata proprio lei a riferirlo in diretta la scorsa settima, proprio per troncare sul nascere qualsiasi fake news sul loro conto. Ha inoltre detto che era un periodo difficile e che sperava tutto potesse essere recuperato.

Proprio oggi Giulia Salemi ha detto che tutto si è sistemato e lei e il fidanzato hanno fatto pace. Ma tra le fake news che erano girate si parlava anche di corna. Lui avrebbe tradito lei, ma appunto tutto è stato smentito. Nella puntata di oggi del GF Vip Party questo argomento è tornato a galla, ma con un’ironia da parte della Salemi.

Collegata con Soleil e Pierpaolo che, considerato il Carnevale, si era mascherati. Anche lei ha voluto mascherarsi in diretta in maniera molto simpatica. Si è infatti appoggiata le sue scarpe col tacco sulla testa, a indicare un paio di corna. E ha proprio ironizzato su questa cosa.

Come si vede dal video, subito ci ha tenuto a precisare che può essere tutto, ma non cornuta. Proprio a sottolineare ancora una volta il fatto che il fidanzato non le ha fatto in alcun modo le corna.