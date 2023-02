NEWS

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Giulia Salemi ha chiarito in che rapporti è oggi con Pierpaolo Pretelli. La rivelazione in diretta al GF Vip

L’aggiornamento di Giulia Salemi

La settimana scorsa i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno appreso una brutta notizia. L’opinionista del GF Vip ha rivelato una crisi in corso con il fidanzato:

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione.

So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”.

I loro follower si sono preoccupati, ma la coppia ha chiesto di rispettare la loro privacy per cercare di risolvere le loro problematiche con calma. Giulia Salemi ha chiarito che non ci sono stati tradimenti, ma quello che stava succedendo derivava da altre questioni. Questa sera, ad ogni modo, il conduttore del reality ha chiesto aggiornamenti sulla faccenda: “Dovete stare insieme, ve l’ho detto. Sarebbe come dare un calcio al destino“.

Andando verso il presentatore Giulia ha sorriso e ha chiarito: “Padre Alfonso ha fatto il suo operato e il cuore batte“. Il conduttore, tra gli applausi del pubblico, ha detto: “Hanno fatto pace, sono contento!“. I loro fan potranno finalmente dormire sonni tranquilli. Continuate a seguirci per tante altre news. Anche noi di Novella 2000 facciamo i nostri più cari auguri agli innamorati.