1 La teoria che vede Giulia Salemi incinta

Nelle ultime ore, sul web, ha iniziato a diffondersi un rumor molto insistente, secondo il quale Giulia Salemi sarebbe incinta. Probabilmente si tratta di una fake news nata su Internet in qualche modo, anche se non sappiamo come o perché. Un post che riporterebbe la notizia, per esempio, possiamo vederlo qui sotto e recita:

Raga, ricordiamoci di salvare Stefania perché Giulia Salemi è incinta e al bambino fa male tutto questo stress. Facciamola uscire per il suo bene.

Forse, il motivo per il quale questo rumor ha preso vita, anche se in apparenza infondato, potrebbe essere quello di salvare la Orlando dall’eliminazione. O almeno quello che alcuni fan volevano fare prima che il televoto venisse momentaneamente sospeso in queste ultime ore. Non sappiamo se le votazioni verranno prolungate oppure se ci sia un motivo a noi sconosciuto che non è, in realtà, un malfunzionamento del sistema. Lo scopriremo soltanto nella puntata in onda questa sera.

Tornando alla questione di Giulia Salemi incinta, in molti hanno ipotizzato che Pierpaolo non non c’entri nulla e che abbia concepito l’eventuale bambino prima di entrare in Casa. Lasciamo a voi il compito di trarre le conclusioni, ma a questo punto del reality è strano non vedere la pancia in crescita. Ad oggi non abbiamo smentite o conferme da parte del suo team, ma staremo a vedere.

Nel frattempo, però, sul web hanno cominciato a venire creati diversi meme o commenti a riguardo. Continuate a leggere per scoprire cosa hanno detto gli altri utenti…