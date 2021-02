1 Le lacrime di Giulia Salemi

Una puntata tosta quella che ha dovuto affrontare Giulia Salemi al GF Vip ieri sera. L’influencer si è spesso sentita isolata dal gruppo e ha trovato protezione tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e l’amica Dayane Mello, che l’hanno difesa a spada tratta a costo di mettersi contro tutti.

Ieri sera Giulia Salemi è andata in stanza led insieme ai vipponi rimasti, eccetto i tre finalisti Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, che hanno fatto la loro nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti hanno fatto il nome di Giulia, che è rimasta molto ferita dal loro gesto. La concorrente da parte di alcuni non se lo aspettava minimamente, in particolare da Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, che ha sempre reputato suoi amici.

Durante la puntata, come vedete da questo video, Giulia Salemi è crollata in un pianto incontrollabile, proseguito poi anche al termine della messa in onda.

Dispiaciuta per l’accaduto, l’influencer si è sfogata, come riportato da Biccy: “Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato ed a me mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni” – ha detto Giulia Salemi tra le lacrime – “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”.

Visto quanto successo, Stefania Orlando si è sentita di andare da Giulia Salemi e dispiaciuta ha detto: “Ti giuro, umanamente mi dispiace: non mi aspettavo che tutti nominassero te, nessuno voleva ferirti, te lo assicuro, stiamo giocando. Mi dispiace tanto sapere che stai male, non voglio vederti così e mi dispiace, davvero tanto. Questo comunque dimostra che non ci mettiamo d’accordo, perché io non potevo immaginare che tutti ti votassero, è una cosa brutta, lo so”.

Tutti o quasi hanno provato a consolare Giulia Salemi, che comunque continua a dirsi molto ferita. Riuscirà a superare la nomination contro Stefania Orlando e a chiarire con tutti? Staremo a vedere. Sarà uno scontro davvero duro.