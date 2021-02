1 La nomination di Rosalinda Cannavò

“Non mi è mai passato per l’anticamera del cervello. Io non la nominerei mai Giulia”, queste le parole di alcuni giorni fa pronunciate da Rosalinda Cannavò durante una chiacchierata in piscina con Dayane Mello. Peccato, però, che ieri sera durante la puntata del GF Vip l’attrice non ha fatto fede a questa promessa ed è stata la prima a dare il suo voto alla Salemi, colei che considerava una sua amica.

Giulia Salemi ci è rimasta molto male e, se dagli altri concorrenti si aspettava un gesto simile, da Rosalinda Cannavò (che ha sempre considerato una certezza nel programma) non l’avrebbe mai e poi mai immaginato. A restare di stucco, però, è stata anche Dayane Mello che è andata subito a chiedere spiegazioni alla gieffina e il perché di questa sua scelta.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello nel dopo puntata hanno ampiamente discusso e la modella ha detto che a questo punto da lei si aspetta di tutto. La brasiliana ha detto, infatti, che vista il flirt fresco con Andrea Zenga, semmai dovessero arrivare entrambi in finale l’attrice preferirà quest’ultimo a lei, buttando via così 5 mesi passati insieme. Un pensiero che Rosalinda non si è sentita di condividere e che ha portato le due ad un brusco allontanamento…

Poco dopo Dayane Mello ha parlato di Rosalinda Cannavò insieme a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi:

“Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha”.

E non è finita qui, perché Dayane Mello ha difeso Giulia Salemi sì, ma si è detta molto delusa da Rosalinda Cannavò, la quale ha avuto anche lei una reazione…