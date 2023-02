NEWS

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2023

Pace fatta tra Giulia Salemi e gli attori di Mare Fuori

È ormai acqua passata l’incomprensione avuta tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Cosa è successo? In breve durante lo spazio radio a R101, Good Times, condotto insieme a Marco Santini, l’influencer ha espresso un giudizio sugli attori dell’amata serie, targata mamma Rai.

Giulia Salemi ha rivelato di averli incontrati in aeroporto e, a parte le ragazze, i membri maschili del cast sarebbero stati un po’ restii nel prestarsi a scambiare 4 chiacchiere. Lei poi, che ha ammesso pure di essere una grande fan dello show, sembra esserci rimasta particolarmente male. Dunque si è sfogata pubblicamente. Dichiarazioni, però, che non avrebbe mai pensato potessero creare un rumore tale da dividere il web e scatenare reazioni a manca e a destra.

Anche gli attori non sono rimasti a guardare. Giacomo Giorgio (che peraltro Giulia Salemi già conosceva) ha risposto sui social per poi cancellare la storia Instagram, così come Matteo Paolillo. Il giorno successivo al caos che ne è nato, l’influencer italo-persiana nella trasmissione radiofonica ha voluto porre fine a questa diatriba, oltre ad averci scherzato un po’ su per sdrammatizzare. Si è resa conto solo dopo di aver esagerato:

“(…) Quando li ho visti mi sono comportata da Giulia fan. Io sono una stra fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le 3 di notte empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto lì. Sono permalosa, questo è il problema. E ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche. Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok, che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi. Anzi mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete”, ha detto Giulia Salemi scusandosi.

Ma la novità è giunta questa sera. In occasione della Milano Fashion Week, nemmeno a dirlo, Giulia Salemi ha avuto modo di incontrare alcuni protagonisti della serie. Artem Tkachuck (Pino in Mare Fuori) per primo ha condiviso lo scatto su Instagram, facendo sapere di aver chiarito: “Abbiamo fatto pace”, ha scritto. Nella foto coinvolti anche Maria Esposito (che interpreta Rosa Ricci) e Antonio Orefice (nel ruolo di Totò). Immagine poi repostata anche dalla stessa Salemi sul social…

Storia Instagram – Giulia Salemi

Insomma tutto è bene quel che finisce bene!