Debora Parigi | 16 Febbraio 2023

Giulia Salemi

La risposta pubblicata e poi rimossa di Giacomo Giorgio a Giulia Salemi

Oggi Giulia Salemi a R101, dove conduce lo spazio Good Times insieme a Marco Santini, ha parlato di quello che è successo a Blanco. A seguito della discussa performance sul palco del Festival di Sanremo, il cantante è stato indagato dalla Procura di Imperia per daneggiamento. Ecco che quindi l’addetta social del GF Vip ha espresso un pensiero sulla vicenda, andando contro le azioni di Blanco.

“Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare tutto ciò che vuole. E questa arroganza che hanno, specialmente i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa generazione Z, che sono un attimo famosi e si sentono il Dio sceso in Terra, è giusto riportarli con i piedi per terra. Devono rispettare le regole. Una società di successo è fatta di regole e soprattutto non sopporto la gente che se la tira“.

Ma poi Giulia Salemi ha continuato riportando un altro evento di cui si è resa conto nei suoi giorni a Sanremo e che riguarda il cast maschile di Mare Fuori, la serie di grande successo targata Rai. Giulia, infatti, ha fatto sapere che i ragazzi di questa fiction se la tirerebbero.

“Ti dò un’altra chicca di gossip, vuoi saperla? Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno, cioè! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo, capito! Con tutto il bene. Non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne però, le donne sono carine. Le ragazze sono state carine”.

Come ci si poteva aspettare, qualcuno del cast di Mare Fuori è intervenuto. Parliamo dell’attore Giacomo Giorgio che ha messo una storia sul suo profilo Instagram per poi rimuoverla. Ma il web è stato più veloce di lui e ha salvato l’immagine. L’attore ha postato la notizia di Giulia Salemi che criticava il cast maschile della serie (quindi anche lui) e ha commentato con un: “Cosa non si fa per un po’ di hype…”.

Come detto, questa storia è stati poi rimossa, ma gli utenti ormai l’avevano già salvata e fatta girare sul web.