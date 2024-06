Giulia Salemi PIENA di alcune sue colleghe: “Poca solidarietà tra donne”

Social

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Giulia Salemi

Non si risparmia Giulia Salemi. L’influecer e conduttrice del podcast “Non lo faccio per moda” ha confessato di essere stufa di alcune sue colleghe: “Piena rasa per la poca solidarietà tra donne”, ha detto.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Felice accanto al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli (che ha ottenuto un importante lavoro ultimamente), Giulia Salemi si sta togliendo diverse soddisfazioni. Non ultima la realizzazione di un podcast tutto suo, dal titolo Non lo faccio per moda. Qui ha già invitato diversi ospiti e molti contenuti sono stato oggetto di discussione sul web.

Adesso però Giulia Salemi ha fatto parlare di sé per un altro motivo e per essere intervenuta nel suo canale broadcast su Instagram. L’influencer qui ha lanciato una stoccata ad alcune sue colleghe, dopo aver ripreso il commento di una sua follower.

Una sua utente infatti le ha scritto un messaggio in Direct, che riportava quanto segue: “Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile”.

Da questo commento Giulia Salemi si è riallacciata per dire la sua. Trovandosi d’accordo con il pensiero espresso dalla sua fan, ha sferrato una stoccata senza troppi giri di parole. Diretta e sempre molto schietta, ha commentato in questo modo:

“Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”, ha chiesto Giulia Salemi.

Lo sfogo di Giulia Salemi nel suo canale broadcast

Sicuramente il suo Direct sarà esploso di messaggi con le fan pronte a esprimere la loro esperienza. In ogni caso Giulia Salemi ha rivelato la poca collaborazione e solidarietà all’interno del suo settore e quindi ha voluto un riscontro con chi la segue.

Ancora una volta, come accaduto in altre circostanze, Giulia Salemi ha portato alla luce i rapporti presenti sul mondo dei social e dello spettacolo e ha sottolineato come sia difficile instaurare legami veri e sinceri! Ci sarà qualche replica?