NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

In queste ore Giulia Salemi ha ospitato Giuseppe Cruciani all’interno del suo podcast Non lo faccio x moda. Il conduttore tuttavia a un tratto nel corso della chiacchierata ha fatto una domanda hot all’influencer, scatenando la sua reazione imbarazzata.

La domanda hot di Giuseppe Cruciani per Giulia Salemi

Sono svariati anni ormai che Giulia Salemi è una delle protagoniste più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano e col passare del tempo ha saputo conquistare il grande pubblico. Solo di recente, come di certo in molti sapranno, l’influencer ha anche debuttato con il suo nuovo podcast, Non lo faccio x moda, che sta ottenendo un ottimo successo. Nel corso delle varie puntate l’ex Vippona ospita diversi volti noti del web e della tv, chiacchierando con loro tra rivelazioni inedite, risate e anche tante emozioni.

Proprio durante l’ultimo episodio pubblicato online, Giulia Salemi ha intervistato Giuseppe Cruciani e fin da subito non sono mancati i temi caldi. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il conduttore infatti senza peli sulla lingua ha fatto una domanda hot all’influencer, chiedendole se praticasse autoerotismo. A quel punto la Salemi, visibilmente imbarazzata, ha risposto in maniera negativa. Non è mancata la pronta replica di Cruciani, che ha aggiunto:

“Ma perché no? Guarda che lo fanno tutti. Io però rispetto questa cosa tua. Sei una gradevole e straordinaria eccezione”.

Nel mentre in queste settimane Giulia Salemi, oltre al successo del suo podcast, si sta anche godendo la ritrovata serenità con Pierpaolo Pretelli. Solo pochi mesi infatti la coppia, amatissima dal pubblico, ha affrontato un periodo di crisi che tuttavia a oggi sembrerebbe essere solo un lontano ricordo. Attualmente infatti gli ex Vipponi del Grande Fratello Vip 5 appaiono complici e uniti e a loro facciamo il nostro sincero in bocca al lupo.