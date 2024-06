Malìa di Amici 23 sbotta dopo la polemica per l’audio in cui fa $es$o (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Amici 23

Dopo la polemica per l’audio in cui fa Se$$o inserito nel suo brano, Malìa di Amici 23 sbotta sui social: lo sfogo in un video

A seguito della polemica per l’audio in cui fa $es$o con una ragazza, inserito poi in un suo brano, Malìa sbotta sui social: “Voleva essere un’idea leggera e volevo rendere l’audio più reale possibile”.

Amici 23, Malìa sbotta

Ad Amici 23 quest’anno ha partecipato anche Malìa. L’ex allievo di canto ha fatto parte del team di Rudy Zerbi, ma non è riuscito ad arrivare fino alla fase finale dl programma perché eliminato dal suo insegnante.

Chiusa la parantesi con il talent show il ragazzo ha continuato a fare musica. Recentemente è uscito su tutte le piattaforme con un nuovo inedito, intitolato Carnale. Malìa ha fatto sapere che per realizzare il pezzo, si è ripreso mentre faceva sesso e ha utilizzato l’audio dell’atto per inserirlo all’interno della traccia.

La scelta di Malìa inutile dire che ha fatto parecchio discutere e ha diviso il web, tra i fan che hanno preso le sue difese e chi invece non ha mancato di fare delle critiche sulla sua trovata. Per tale ragione il cantante di Amici 23, dato il polverone che si è sollevato, ha deciso di intervenire pubblicamente con un nuovo video, dove si è lasciato andare a un duro sfogo.

L’artista ha affermato di aver letto dei commenti agghiaccianti sotto al post di Trash Italiano, che ne riportava la notizia. Malìa ha raccontato di aver ascoltato Fuck Me (interlude) di The Notorius B.I.G poco dopo essersi concesso dell’intimità con la ragazza. E proprio da questa canzone ha tratto dell’ispirazione, perché esattamente come ha fatto lui, anche l’artista ha avuto la stessa idea e per questo ha voluto riproporre la cosa. Ma apriti cielo!

“Idea leggera, perché volevo rendere il pezzo più reale nella situazione. Ci sta che qualcuno possa trovarlo un po’ schifoso e lo apprezzo. Quello che non mi va bene è dire che lei non ha una dignità per aver fatto questa cosa. Peraltro si tratta di donne che si reputano anche femministe”, ha detto nel video di sfogo (già diventato virale) il cantante di Amici 23.

Il messaggio che voleva lanciare Malìa infatti era quello di voler lasciare la donna esprimersi nella maniera più libera e spontanea possibile. Alla pari di un uomo, anche nella sfera sessuale. Poi ha elencato una serie di ragioni per cui ci sarebbe da arrabbiarsi, anziché prendersela con il brano pubblicato.

“Ora andate ad ascoltare il pezzo e ditemi se c’è qualcosa che va a sfigurare l’immagine della donna. Perché a differenza di molti pezzi in cui si parla di tr***, putt*** a destra e a manca e sono in top 50, non c’è questa cosa. C’è solo un racconto di vivere un’estate in libertà. Facendo anche del sesso occasionale, perché è sperimentare e giocare a 20 anni. Ma se l’avesse fatto una donna quello che ho fatto io cosa sarebbe successo? Questo è il problema e questo è sbagliato”.

