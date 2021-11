1 Giulia Salemi e come aveva salvato Pierpaolo in rubrica

Nella scorsa puntata del GF Vip Party Gaia Zorzi ha condotto una sorta di doppia intervista con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i due fidanzati che si sono incontrati proprio all’interno della quinta edizione del reality. L’intervistatrice, quindi, ha chiesto se si conoscevano già prima della partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Hanno risposto di sì, nel 2014 a un evento.

Il modello, poi, ha rivelato come l’aveva salvata sul cellulare dopo essere usciti dalla Casa. Questo quanto riporta anche Biccy:“Quando siamo usciti dalla Casa ci siamo scambiati i numeri. Dopo che gliel’ho dato lei mi ha fatto uno squillo. Ero salvato ‘Pierpaolo Velino’. Io invece l’avevo salvata ‘Giulia Milano’, anzi ‘Giulia Milano 1’, perché c’era già ‘Giulia Milano 2’, ‘Giulia Milano 3′.. É una burla, sto giocando!“.

L’influencer ha replicato: “Non lo avevo memorizzato ‘Pierpaolo Velino’, ma semplicemente ‘Velino Moro’. Quando non conosco i nomi metto le associazioni, tipo lavoro e la città“. Una parentesi molto simpatica che ha divertito tutto il web. Ad ogni modo, oltre a questo, l’influencer è sempre molto sul pezzo quando si parla di Grande Fratello Vip e più volte si è esposta contro o a favore dei concorrenti della corrente edizione. Tra le ultime, per esempio, Katia Ricciarelli.

In una delle precedenti puntate del GF Vip Party, infatti, Giulia Salemi ha parlato dello scontro avvenuto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Ha, quindi, criticato l’atteggiamento della cantante lirica, ritenuta troppo poco opportuna ed eccessiva verso la showgirl. Continuate a leggere…