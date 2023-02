NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

Rivelati i motivi della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Alcuni giorni fa, nel corso della diretta del GF Vip 7, Giulia Salemi ha annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli. Fin dal primo momento così i fan si sono chiesti cosa stesse accadendo tra la coppia, che è una delle più amate del web. Nonostante i due non abbiano messo in discussione i loro sentimenti, e nonostante non ci siano stati tradimenti, Giulia e Pierpaolo hanno vissuto un momento non semplice, e hanno ricevuto l’affetto di tutti i loro follower.

In queste ore nel mentre il settimanale Chi ha fatto luce sulla questione e ha così rivelato i motivi della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Questo quanto si legge in merito, e quanto riporta anche Biccy:

“Per la Salemi questo è un periodo d’oro. È la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati. La sensazione è quella di sentirsi a un bivio: carriera e successo o coppia, famiglia e figli? Eppure, nel caso di Giulia e Pierpaolo, non sono in discussione i sentimenti reciproci: lei non ha mai dichiarato di voler chiudere la relazione. Lui percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione. La sua replica infatti è stata «Bisogna riflettere sulle priorità della vita», a sottolineare che in questo momento le cose a cui danno importanza sono differenti e che la coppia è stata messa in secondo piano”.

I fan dei Prelemi tuttavia possono dormire sereni. Poche ore fa infatti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto intendere di aver superato la crisi e di essersi lasciati alle spalle questo momento difficile. A questa bellissima coppia, che fa battere i cuori del web, vanno dunque i nostri migliori auguri.