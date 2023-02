NEWS

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2023

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La puntata del GF Vip 7 è partita con una rivelazione davvero choc! Dopo aver salutato il pubblico a casa, i presenti in studio, le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Alfonso Signorini ha chiamato Giulia Salemi a centro studio.

L’influencer come ben sappiamo è innamoratissima di Pierpaolo Pretelli, conosciuto peraltro all’interno della Casa del GF Vip 5. Un amore nato sotto ai riflettori e cresciuto con il passare del tempo, fino alla convivenza. Di recente, però, sono emersi dei rumor che parlerebbero di un periodo di difficoltà per la coppia. Ma è davvero così. A far luce sulla questione è stata proprio Giulia Salemi, che ha confidato con la voce rotta:

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione”.

A seguire ha aggiunto: “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”, ha detto Giulia Salemi.

Pare quindi che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno affrontando delle difficoltà, come accade per qualsiasi coppia. Ma si dicono pronti a poter superare questa crisi. Sul web il pubblico è rimasto davvero male per questa notizia e tutti si augurano che possano affrontare al meglio quanto sta succedendo nella loro vita privata.

Noi chiaramente auguriamo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di tornare più forti di prima.