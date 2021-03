1 Giulia Salemi e il video di Pierpaolo in doccia

Il Grande Fratello, dopo cinque mesi, è terminato a inizio marzo e c’è già chi sente la mancanza dei protagonisti di questa edizione. Dopo le tante giornate, e notti, passate insieme, il pubblico forse ha ancora bisogno di vedere in qualche modo i propri beniamini. Ecco, perciò, che entrano in gioco i social. Un paio tra gli ex concorrenti più seguiti sono senza ombra di dubbio la coppia formata da Pretelli e l’influencer italo-persiana. Giulia Salemi, infatti, a grande richiesta ha pubblicato un video di Pierpaolo mentre si fa la doccia.

Il tutto, come racconta divertita nella sequenza di immagini, è avvenuto dopo che ha saputo che i suoi follower sentivano la mancanza delle docce del fidanzato all’interno della Casa. Ecco, perciò, le sue parole: “A grande richiesta, so che vi mancavano un po’ le docce nella Casa del buon Pretelli“.

La registrazione fatta da Giulia Salemi a Pierpaolo in doccia, a quanto si può intuire, è avvenuta prima della puntata di Live – Non è la d’Urso di cui è stato ospite. Nello scorrere delle immagini, infatti, vediamo Pretelli mentre pulisce il vetro dall’acqua per farsi vedere nel filmato e sentiamo chiedere dalla fidanzata se è pronto per le Sfere. Lui risponde facendo anche un riferimento ai Pokemon: “Sì, stasera faccio tipo Pokemon. Vai Pikachu“.

Per scoprire come è andato lo scontro con i così detti “sferati” continuate a leggere. In questo modo scoprirete uno dei tanti punti che sono stati toccati durante il confronto, come per esempio la famosa “bambola voodoo” di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi. Ecco tutto quello che bisogna sapere…