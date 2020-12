1 Ecco quanto costa il vestito “pacco regalo” che Giulia Salemi indossa questa sera in diretta al Grande Fratello Vip 5: tutte le informazioni a riguardo

Siamo nel pieno della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e questa sera senza dubbio non mancheranno grandi emozioni. Durante la diretta scopriremo anche l’esito del televoto, che tuttavia stavolta non è eliminatorio. In nomination questa settimana ben 6 Vipponi: Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Giacomo Urtis. Proprio la blogger, fin da primi minuti della diretta, ha attirato l’attenzione del web, per via del suo bellissimo outfit.

Ma cosa indossa questa sera la Salemi e quanto costa il suo vestito? Naturalmente ben presto gli utenti si sono attivati sui social e in pochi minuti sono arrivate tutte le informazioni riguardo il look dell’influencer. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il vestito indossato da Giulia Salemi, soprannominato “pacco regalo” in vista del Natale, è firmato Teen Idol, ed ha un valore di 299€. Le scarpe invece, di Casadei, costano 575€.

Look Giulia (pacco regalo)

Abito Teen Idol €299

Scarpe Casadei €575

#GfVip pic.twitter.com/Eq9wQShZXc — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 21, 2020

Naturalmente il vestito “pacco regalo” della Salemi ha conquistato il web, e senza dubbio anche per le prossime la blogger sorprenderà con i suoi outfit.