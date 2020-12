Chi è Giacomo Urtis? Età, laurea, vita privata e Instagram

Conosciamo tutte le news e curiosità sul chirurgo estetico Giacomo Urtis, ora concorrente del GF Vip 5: l’età, la laurea, la vita privata, il prima e dopo l’intervento e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Giacomo Urtis

Nome e Cognome: Giacomo Urtis

Data di nascita: 28 settembre 1977

Luogo di Nascita: Caracas (Venezuela)

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 86 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: chirurgo estetico, attore e personaggio televisivo

Fidanzato: Giacomo attualmente è single

Figli: Urtis non ha figli

Tatuaggi: Giacomo ha due tatuaggi ai lati dell’inguine (fonte chiècosa)

Sito: centridiventa.com

Profilo Instagram: @giacomourtis

Giacomo Urtis età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Giacomo Urtis? Il medico è nato a Caracas il 28 settembre 1977, la sua età dunque è di 43 anni. L’altezza corrisponde ad 1 metro e 78 centimetri, mentre il peso a 86 kg.

Ha trascorso i primi anni della sua vita in Venezuela, per poi trasferirsi. I suoi genitori sono di origini sarde, per la precisione della cittadina catalana, Alghero. Qui vi ha fatto ritorno, insieme alla sua famiglia, e ha proseguito gli studi.

Scopriamo qualcosa sulla carriera e sul curriculum di Urtis che è davvero di tutto rispetto.

Carriera e laurea

Fin da piccolo Giacomo Urtis si è appassionato di bellezza e per questo, dopo il conseguimento del diploma, si è iscritto al corso universitario di Medicina e Chirurgia. Nel 2002 Giacomo ha conseguito la laurea presso l’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia.

Dopo questo importante step, Urtis si è trasferito e ha proseguito il suo percorso all’Università degli Studi di Milano. Qui ha acquisito il Master in Chirurgia Estetica. Tutto ciò gli ha così permesso di acquisire maggiori competenze nella sua carriera, diventando così un medico molto ricercato in questo ambito tra i vip. Tanto che le recensioni ad oggi sono piuttosto buone.

Fin dal primo momento ha lavorato tra Milano e Roma e ad oggi ha diverse cliniche, tra cui un centro specializzato in dimagrimento in Sardegna. Negli anni ha anche fondato la sua azienda, “Dr Urtis Clinic”. La catena di Urtis si è diffusa anche all’estero. È presente a Londra un centro e una linea di cosmetici di grande successo.

Isola dei Famosi

Giacomo Urtis non si è fermato alla chirurgia estetica, poiché il suo successo l’ha portato a diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, presente in varie trasmissioni. Nel 2017 ha avuto il piacere di diventare uno dei concorrenti dell’edizione numero 12 de L’Isola dei Famosi.

The Lady e non solo

Durante la sua carriera Giacomo Urtis ha preso parte alla web serie The Lady con la regia di Lory Del Santo. Nella medesima serie ha recitato anche Francesca Pepe. Negli anni ha partecipato anche ad un servizio de Le Iene sulla cura della bellezza.

Ma non solo chirurgia e recitazione, perché Urtis ha collaborato. e collabora ancora oggi con alcune riviste oltre ad essere un richiesto opinionista in TV. Nella carriera di Giacomo Urtis c’è anche la musica. Dopo le lezioni di canto per ben due anni, ha inciso il singolo (in lingua spagnola) “Tia”. Il videoclip musicale pare sia stato girato nella villa appartenuta a Madonna.

Vita privata

Della vita privata di Giacomo Urtis sappiamo che non ha mai negato la sua omosessualità e che attualmente è single.

In passato Giacomo ha avuto una storia con Rodrigo Alves (conosciuto oggi come Jessica Alves), e noto al grande pubblico come “Il Ken Umano” a causa dei tanti interventi chirurgici. C’è da dire che Jessica in un’intervista del 2018 ha negato il coinvolgimento sentimentale.

Tra le altre cose che conosciamo della sua vita privata, sappiamo che Giacomo Urtis ha sperimentato su sé stesso la chirurgia estetica. Sono emersi infatti vari scatti del prima e dopo i ritocchi.

Andiamo a vedere ancora dove seguire Giacomo Urtis sui social….

Dove seguire Giacomo Urtis: Instagram e social

Ci si chiede se c’è possibilità di poter o meno seguire Giacomo Urtis sui social. Il medico ha un profilo Instagram che conta oltre 533 mila follower.

Qui oltre a pubblicare alcuni dei simpatici contenuti della sua avventura al GF Vip, condivide anche i suoi lavori e foto di vita privata e in compagnia di star della TV e del web.

Tra l’altro il chirurgo estetico ha anche un sito (qui tutte le info) dov’è possibile informarsi sul listino prezzi, sulle varie operazioni fatte dal chirurgo e sui prodotti lanciati da lui stesso in questi anni.

Intanto Giacomo Urtis è diventato un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip…

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip

Non doveva essere un concorrente, ma una special guest pronto a sconquassare gli animi della Casa. In un certo senso c’è riuscito e forse proprio per questo gli autori del GF Vip hanno deciso di annunciare Giacomo Urtis come nuovo concorrente. La notizia era già stata anticipata da TV Blog, poche ore prima dell’ufficialità:

“Diverse novità sono in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime ore. TvBlog è in grado di anticipare quanto avverrà domani sera, quando verrà ufficializzato come concorrente di questa edizione Giacomo Urtis.

Il chirurgo plastico delle celebrity, entrato come ospite della Casa lo scorso 16 novembre, si è trattenuto più del dovuto con i coinquilini e con il passare delle settimane gli autori e la produzione hanno pensato di confermarlo all’interno del reality come vero e proprio concorrente. Urtis quindi venerdì 4 dicembre diventerà concorrente a tutti gli effetti e come tutti i coinquilini sarà nominabile in vista del televoto”.

Ma vediamo chi sono tutti gli altri concorrenti del programma e il suo percorso all’interno del reality…

I concorrenti del GF Vip 5

Arrivato a programma in corso Giacomo Urtis si è ben integrato all’interno del gruppo. Ma chi sono tutti gli altri vipponi? Li ricordate? Ecco l’elenco completo dei protagonisti del GF Vip 5, partendo dalle donne:

Tra i concorrenti uomini, invece, troviamo:

Ma andiamo dunque a scoprire il percorso di Giacomo al GF Vip 5…

Il percorso di Giacomo al GF Vip

Come dicevamo dunque Giacomo Urtis è arrivato al GF Vip come ospite e solo in un secondo momento è diventato concorrente a tutti gli effetti. Di seguito tutti gli episodi che l’hanno visto protagoniste dal suo arrivo.

Settimana 10

Giacomo Urtis durante le prime settimane ha portato alla luce dei gossip. I vipponi hanno avuto il compito di scoprire se si trattasse o meno di scoop fondati o creati apposta per provocare in loro una reazione. Dai pettegolezzi su Selvaggia Roma e Adua Del Vesco o Tommaso Zorzi a news sulla Famiglia Reale e non solo.

In Casa Giacomo ha incontrato alcuni suoi amici, tra cui Dayane Mello. Alla modella ha fatto una domanda molto hot, ma la regia ha cambiato inquadratura.

Settimana 11

Sempre più dentro le dinamiche dei gioco, Giacomo Urtis ha svelato ai concorrenti di saper leggere i tarocchi. Per tale ragione Stefania Orlando ha chiesto di scoprire il suo futuro, ma apprese le parole del chirurgo non sembra averla presa benissimo. Solo in un secondo momento Maria Teresa Ruta ha rivelato si trattasse di un gioco per far sorridere Tommaso Zorzi, che era un po’ giù di corda.

Ma chi la fa l’aspetti! I protagonisti della stanza blu hanno fatto uno scherzo a Giacomo: dentro al suo letto hanno messo un topo finto.

Settimana 12

Giacomo Urtis ha detto il suo punto di vista su Elisabetta e i ragazzi della Casa.

È stata una settimana decisamente intensa per Giacomo, diventato concorrente ufficiale, che in confidenza ha detto a Selvaggia di essersi preso una cotta per Tommaso. Gossip che Zorzi ha scoperto a distanza di qualche giorno. L’influencer sembra essere rimasto molto sorpreso.

Settimana 13

Finito in nomination, Giacomo Urtis ha trascorso serenamente la settimana. Lo scherzo organizzato ai danni di Pierpaolo, ha provocato una discussione (pacifica) con Dayane, che è stata svegliata da tutti. Accortosi dell’errore Urtis ha chiesto scusa alla sua amica.

Tra l’altro Giacomo è rimasto un po’ male con Giulia. Si aspettava che facesse l’appello ai fan per salvarlo, invece l’influencer si è schierata dalla parte di Selvaggia. I due comunque hanno chiarito l’incomprensione.

(IN AGGIORNAMENTO)

