Giulia Salemi sorella nascosta delle Kardashian: l’assurda teoria (senza senso) del web

Giulia Salemi una delle sorelle Kardashian

Sicuramente la somiglianza tra Giulia Salemi e le sorelle Kardashian c’è, tutte bellissime e con un fisico meraviglioso. E sappiamo che proprio la nostra Giulia è una grande fan di Kim, tanto che una volta imitò di proposito una sua foto. Ed è riuscita anche a farsi notare dalla diretta interessata.

Ma adesso i fan della Salemi sono andati oltre e hanno tirato fuori una teoria davvero bislacca: Giulia Salemi sarebbe una sorella nascosta delle Kardashian. Abbiamo scoperto questa idea davvero folle grazie ad un video pubblicato su TikTok e riportato da vari utenti su altri social. E nel video ci sarebbero anche le prove di quanto sostengono.

In pratica questi fan, con davvero tanta fantasia, riferiscono che Kris e Robert Kardashian hanno divorziato nel marzo del 1991. Poi la madre di Giulia, Fariba, ha conosciuto Robert in America e nel 1993 è nata la nota influencer ed ex gieffina. Questi fan sostengono che la Salemi avrebbe sempre sospettato di appartenere alla famiglia Kardashian e avrebbe cercato in vari modi di attirare l’attenzione delle “sorelle”. Infatti, come detto, c’è stata anche l’imitazione della foto di Kim.

non ce la faccio + pic.twitter.com/I36CbbRfDU — assenzio (@asfaltofresco) May 11, 2022

Ovviamente, ripetiamo, si tratta di una teoria totalmente folle e priva di prove certe. Anche perché Giulia è figlia di Mario Salemi, un uomo che Fariba ha conosciuto in Italia e di cui si era follemente innamorata. Comunque premiamo i fan per la grande creatività.

