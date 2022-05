Uomini e donne, ecco quando ci saranno le scelte di Luca e Veronica

Quando si registrano le scelte di Luca e Veronica

Siamo quansi alla fine di questa stagione di Uomini e donne e quindi scopriremo chi saranno le scelte di Luca e Veronica, i due attualmente seduti sul trono. L’ex corteggiatore di Roberta Giusti è già sul trono da un po’ di tempo, mentre per Veronica il percorso è iniziato più di recente. Ma adesso che il programma è alla fine, la scelta è davvero imminente.

A tal proposito, il pubblico si sta chiedendo quando i due sceglieranno, specialmente Luca che ormai ha conisciuto bene le sue due corteggiatrici rimaste, Soraia e Lilli. Ecco, grazie alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover abbiamo qualche notizia in merito.

Ieri c’è stata una registrazione del dating show e di Luca non si è parlato, pare che non fosse presente. Questo fa pensare, ricordando gli avvenimenti del passato, che si stia preparando proprio alla scelta. A tal proposito, anche oggi c’è una registrazione e sembra quasi certo che lui farà la scelta.

Per quanto riguarda Veronica, invece, probabilmente si dovrà aspettare l’ultima registrazione. E anche su questo abbiamo delle notizie. Infatti fonti ben informate dicono che la prossima settima sarà l’ultima per quanto riguarda le registrazioni, come al solito ne sono previste due. Questo siginfica che nella seconda registrazione della prossima settimana ci sarà quasi sicuramente la scelta di Veronica.

Ancora non sappiamo con esattezza i giorni di registrazione, ma possiamo intanto dirvi quando è prevista la messa in onda. Vediamo tutti i dettagli…

Quando vanno in onda le scelte di Uomini e donne

Adesso che sappiamo quali sono i tempi di registrazione, ci si chiede quando andranno in onda queste ultime puntate di Uomini e donne e in particolare le scelte.

Considerando il punto a cui siamo, la scelta di Luca dovrebbe andare in onda il 30 maggio e il 1 giugno, molto più probabile che accada entro la fine di maggio, quindi è possibile proprio il 31 maggio. Su chi possa scegliere non sappiamo bene. Chi lo conosce dice che potrebbe essere più propenso per Soraia. Certo è che, se è confermata per oggi la sua scelta, tra poco ore lo sapremo.

Discorso diverso per quanto riguarda Veronica. Come detto, la sua scelta potrebbe essere proprio nell’ultima registrazione di Uomini e donne. Quindi considerando la messa in onda e la suddivisione in puntate per ogni registrazione, è molto probabile che la vedremo durante la penultima, se non addirittura l’ultima puntata della stagione. E proprio su questo pare, non è arrivata ancora l’ufficialità, che l’ultima puntata di Uomini e donne andrà in onda mercoledì 8 giugno.

Su chi possa essere la scelta di Veronica è un vero e proprio mistero. Dalle ultime anticipazioni (deve ancora andare in onda) sappiamo che ha mandato via Federico. Quindi sono rimasti Matteo e Andrea. Per quello che abbiamo visto finora, la tronista è molto indecisa perché di uno le piace tanto il carattere, mentre dall’altro è attratta più a livello estetico.

Novella 2000 © riproduzione riservata.