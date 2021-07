1 Tensioni tra Giulia Salemi e Stefano Sala?

Sono passati alcuni anni da quando Giulia Salemi ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip. Come ricorderemo in quell’occasione l’influencer aveva fatto la conoscenza di Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello, col quale era nata una bellissima e speciale amicizia. Anche dopo la fine del reality i due hanno continuato a frequentarsi per diverso tempo, facendo intendere di essere ancora in ottimi rapporti. Da qualche tempo tuttavia Giulia e Stefano hanno smesso di mostrarsi insieme, fino a qualche ora fa però nessuno aveva ipotizzato che tra l’influencer e il modello potessero esserci delle tensioni in corso.

Inaspettatamente alcuni utenti su Twitter hanno notato come Sala abbia smesso di seguire la Salemi su Instagram, prova dunque che la loro amicizia potrebbe essere finita, nonostante lei segua ancora l’ex di Dayane! Tuttavia al momento non c’è nulla di certo e si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni degli utenti del web, che avendo notato la cosa hanno avanzato tali ipotesi.

Ma cosa potrebbe essere accaduto tra Giulia Salemi e Stefano Sala? Attualmente anche i diretti interessat non hanno ancora commentato i gossip in merito alla presunta fine della loro amicizia. Ciò nonostante non è da escludere che nelle prossime ore gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3 intervengano per fare chiarezza. Naturalmente noi di Novella 2000 siamo disponibili nel caso in cui l’influencer e il modello volessero rilasciare della dichiarazioni a riguardo, e siamo pronti a fare chiarezza su quanto starebbe accadendo.

