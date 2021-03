1 I vipponi in contatto con Giulia Salemi

Questo pomeriggio Giulia Salemi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Chi, durante una lunga chiacchierata con il giornalista Valerio Palmieri. L’influencer ha affrontato svariati argomenti nel corso della live. Tra questi, immancabile, ovviamente, la domanda dedicata ai rapporti nati nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Prima di dedicarsi alle nuove amicizie, però, Giulia Salemi ci ha tenuto a fare una dovuta precisazione:

“Ho sempre detto che il gioco finiva l’1 marzo e poi iniziava la vita reale e così è stato. Ci sono stati dei giorni che mi sono serviti per riprendermi e riprendere in mano la mia vita e ritoccare con mano la realtà. Lì dentro perdi totalmente il senso di ciò che è realmente importante e gli dai ancor più importanza perché vivi di quello. Ho sentito la mia famiglia, mamma, papà, nonna, gli amici e le persone con cui avevo bisogno di comunicare e vedere. Soprattutto non avevo voglia di parlare del gioco in sé per sé”.

A quel punto, dato che si è parlato di affetti, il giornalista, molto incuriosito, ha domandato a Giulia Salemi con quali vipponi è rimasta in contatto una volta finito il reality show. La fashion blogger ha detto di sentirsi con molti di loro e ha anche deciso di fare alcuni nomi. Ecco le sue parole in merito:

“Io ho mantenuto un rapporto con diverse persone che sicuramente andrà costruito. Ho sentito diverse volte Dayane, Giacomo, Selvaggia, Sonia e altri. Sono ovviamente rapporti che sono nati nella Casa e che solamente vivendoci fuori potremo migliorarli e costruirli. Certo, ho voglia di vederli e frequentarli. La nostra situazione storica non aiuta, causa Covid, però, sicuramente sono persone che ho nel mio cuore”.

Ma non è l’unica cosa detta da Giulia Salemi. Se queste amicizie ad oggi sembrano soddisfarla, l’influencer sembra avere ancora dei conti in sospeso con alcuni vipponi. Andiamo quindi a capire qualcosa di più in merito…