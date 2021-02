1 Alcuni vipponi del GF Vip 3 tifano Giulia Salemi

È una fase cruciale del Grande Fratello Vip, siamo ormai agli sgoccioli e le eliminazioni non sono più così scontate. Dopo l’uscita di Maria Teresa Ruta, a sorpresa, questa settimana troviamo altri due pezzi importanti del programma come Giulia Salemi e Stefania Orlando, a contendersi la permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Come spesso succede gli amici dei vip tendono ad esporsi e esprimere così la propria preferenza circa chi votare durante il televoto settimanale. Alcuni vipponi dell’edizione numero 3 del reality show di Canale 5, che hanno vissuto questa esperienza con Giulia Salemi, non si sono dimenticati di lei. Molti di loro sui social hanno così deciso di sensibilizzare i propri fan a supportare l’influencer e fare in modo, così, che possa proseguire il suo percorso nel programma.

Tra i primi a mobilitarsi non solo uno dei suoi migliori amici Stefano Sala. Il judoka e campione olimpico Fabio Basile ha scritto espressamente “Salvate la mia amica Giulia Salemi”, ma non solo. Anche lo chef Andrea Mainardi si è detto d’accordo e ha condiviso un video, mettendo poi lo Swipe Up per dare i voti alla sua ex coinquilina.

Instagram Stories – Giulia Salemi

Ma non è finita qui. Tra i tanti messaggi d’incoraggiamento ci sono anche Martina Hamdy. La meteorina e migliore amica di Giulia Salemi, ha chiesto di salvarla al televoto, così come Le Donatella, affezionate a lei dopo l’avventura al GF Vip 3.

Storie di Instagram – Giulia Salemi

Se tutti loro hanno espresso ampio sostegno nei confronti di Giulia Salemi, c’è una sua ex coinquilina che invece la pensa diversamente e fa il tifo (durante questo televoto) per Stefania Orlando. Di chi si tratta?