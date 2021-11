1 Giulia Scarano insieme a Elodie in un film

Elodie, in questo periodo, è impegnata nelle riprese del primo film che la vedrà come protagonista. Stiamo parlando di “Ti mangio il cuore“, lungometraggio che fonda le sue radici nell’omonimo romanzo-inchiesta di Bonini e Fosnini per la regia di Pippo Mezzapesa. Accanto a lei, notizia delle ultime ore, anche Giulia Scarano, una delle protagoniste del Il Collegio 5.

Pugliese d’origine, l’ex collegiale aveva già espresso il suo desiderio di far parte di un progetto del genere. Come riporta anche il sito Webboh, poi, lei stessa aveva informato i suoi fan su Instagram che presto l’avrebbero vista in un lungometraggio: “Comunque devo dirvi una super novità. Mi limiterò a dire poco ora, ma sono lieta di potervi dire che finalmente sono riuscita a realizzare uno dei miei sogni. A breve inizierà la mia prima esperienza di cinema e mi rivedrete in TV con una produzione RAI. Sarà un film, però non dico altro! Piano piano che andremo avanti vi racconterò tutti i dettagli!“.

A questa pare Giulia Scarano sarà tra le attrici di “Ti mangio il cuore” con Elodie. Al momento non sappiamo quale ruolo ricoprirà. Dovremo attendere ancora qualche tempo. Sappiamo che le riprese hanno avuto inizio il 29 ottobre 2021 e dureranno per otto settimane. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, la pellicola vedrà la luce non prima del 2022. Ma di che cosa parla? Si tratta della storia vera sulla criminalità organizzata foggiana, la Quarta Mafia. Questa la sinossi:

La storia è ambientata tra gli altopiani del Gargano dove due famiglie, i Malatesta e i Camporeale, si contengono il territorio e sono in lite da molto tempo. La faida tra i due clan si riaccende con la nascita di una passione proibita: Andrea, erede dei Malatesta, si innamora di Marilena, moglie del boss dei Camporeale. Si tratta di un amore impossibile da realizzare, non solo perché lei è sposata, ma soprattutto perché vietato. È proprio da questo che nasce una guerra tra le famiglie.

