1 Arisa e Giulia Stabile a Chi ha incastrato Peter Pan

Giulia Stabile è stata presente in una puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? nel 2017 e in studio era presente anche Arisa. Probabilmente la cantante non è stata al corrente di questa situazione fino ad oggi o forse fino a quando non ne hanno parlato in privato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Fatto sta che su Tik Tok ha iniziato a circolare un video in cui possiamo vedere l’artista ospite del programma. Seduta accanto a Paolo Bonolis risponde ad alcune domande dei bambini.

Stanno parlando di Cattivissimo Me 3, film d’animazione uscito proprio in quel periodo nel quale Arisa presta la voce al personaggio di Lucy Wilde, interesse amoroso del protagonista Gru. Lei recita una battuta, la sua preferita, dimostrando ancora una volta le proprie abilità canore. Dopo il complimento della bambina, la telecamera si sposta su quella che diventerà la vincitrice di Amici 20 mentre applaude divertita.

Forse nessuno si aspettava che quella ragazzina, Giulia Stabile, qualche anno dopo avrebbe vinto la competizione e sarebbe stata presente ancora una volta nella stessa stanza con Arisa. Oggi la giovane danzatrice ha una vita piena di impegni lavorativi e ha trovato l’amore insieme al cantante Sangiovanni, secondo classificato all’interno del talent. Ma cosa le si prospetta nei prossimi mesi? Andiamo a scoprilo insieme.

Continuate a leggere…