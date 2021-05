1 L’attacco di panico di Giulia Stabile

Ieri sera si è svolta la semifinale di Amici 20 dove abbiamo conosciuto la rosa dei cinque concorrenti che hanno ottenuto l’accesso per la puntata Finale, in programma la prossima settimana. Giulia Stabile ha conquistato il pass dopo una lunga e combattuta sfida, anche se per lei, come raccontato dalla professoressa Veronica Peparini, è stata una serata molto dura.

E questo non solo perché Giulia Stabile ha dovuto scontrarsi con altri talenti per aggiudicarsi la Finale, ma anche perché si è fatta sopraffare da un po’ di ansia. Ottenuto il posto per la puntata conclusiva, la ballerina è tornata al suo posto entusiasta. La giovane allieva di Amici 20 si è detta molto felice e ha condiviso questa gioia con il suo compagno di scuola, nonché fidanzato, Sangiovanni (anche lui visibilmente commosso). Nel mentre Maria De Filippi ha chiesto a Veronica Peparini, che ha tanto creduto in Giulia, se volesse dire qualcosa dopo questo traguardo. L’insegnante di ballo ha rivelato che la ballerina nel corso della gara ha avuto un attacco di panico. Ecco il racconto della docente:

“Voglio dire che sono orgogliosa di lei e felicissima per lei. E voglio dire che è stata doppiamente brava. perché mentre succedeva tutta la gara lei ha avuto un vero e proprio attacco di panico. tremava e aveva l’ansia. Quindi ha superato pure questa cosa ed è stata bravissima. Goditi questo momento che è tutto tuo e prenditi questo momento”

Veronica Peparini, molto emozionata per Giulia Stabile, ha svelato dunque questo retroscena avvenuto durante la puntata di ieri di Amici 20 (QUI IL VIDEO). La ballerina fortunatamente è riuscita a gestire l’intoppo da vera professionista e ha saputo dimostrare a tutti il suo valore. Grande prova di forza, la sua!

In attesa di scoprire come se la caverà Giulia Stabile durante la Finale di Amici 20, di recente sua madre ha parlato di lei. Ma non solo. La signora Susi ha detto la sua anche sulla relazione nata nella scuola tra sua figlia e Sangiovanni.