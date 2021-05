Sangiovanni abbraccia Giulia Stabile

La semifinale di Amici ha avuto inizio e abbiamo scoperto che il primo finalista è Aka7even. Le sorprese, però, non finiscono certo qui. Nella seconda sfida dedicata al ballo, infatti, il momento decisivo che gli spettatori hanno visto da casa è stato quello tra Alessandro Cavallo e Giulia. Dopo un’accesa lotta, che ha visto anche una ballerina molto presa dall’ansia, proprio lei è riuscita ad avere la meglio. Giulia Stabile, infatti, ha scoperto di essere la seconda finalista del talent ed è corsa ad abbracciare Sangiovanni.

La loro tenera storia d’amore ha avuto inizio proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Nonostante qualche piccola incomprensione, però, non è mai finita ed è continuata fino ad oggi. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere l’affetto che provano l’uno per l’altra. Il cantante, quindi, si è alzato in piedi e ha iniziato ad applaudire con un grande sorriso sul viso. A questo punto, perciò, la fidanzata è corsa ad abbracciarlo.

Il momento ha ricevuto l’applauso del pubblico. L’abbraccio tra Sangiovanni e Giulia Stabile, infatti, hanno incantato il pubblico in studio ma anche a casa. La loro storia ha appassionato tutti. Poco dopo, inoltre, Maria ha notato la grande commozione negli occhi del cantante, il quale si è lasciato sfuggire qualche lacrima di gioia. Non ci resta, adesso, di scoprire se anche lui farà parte della rosa dei finalisti di Amici oppure no.

