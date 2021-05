1 Il gesto di Giulia Stabile

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Giulia Stabile ha vinto la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, e ad oggi la ballerina può dichiararsi felice e soddisfatta di come siano andate le cose. Fin dal primo momento infatti l’allieva di Veronica Peparini ha saputo conquistare il cuore del pubblico con i suoi modi di fare, con la sua simpatia, e con la sua contagiosa risata. Attualmente Giulia è tornata alla sua vita di sempre, ma a breve arriveranno per lei numerosi impegni, che le permetteranno di dare ufficialmente il via alla sua carriera.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Giulia Stabile si è raccontata nel corso di una bellissima intervista per il settimanale Chi. Durante della chiacchierata la ballerina ha parlato del suo percorso ad Amici, del rapporto con Sangiovanni e anche dei progetti futuri. Tuttavia quando il giornalista ha chiesto infine alla vincitrice del talent show di spendere qualche parola su Alessandra Celentano, Giulia ha cercato di evitare la domanda. Queste le sue dichiarazioni:

“Non me la sento tanto di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto. Piuttosto la mia maestra, Veronica Peparini, lei sì che è stata fantastica. Ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose in comune. Veronica mi ha dato tanta forza, mi è stata vicina nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli”.

Nonostante Giulia Stabile abbia evitato la domanda su Alessandra Celentano, ricordiamo che la ballerina ha sempre avuto una grande stima artistica e umana per la maestra. Anche quest’ultima ha sempre speso bellissime parole per l’allieva della Peparini, segno dunque che tra le due non c’è alcun tipo di tensione. Nel mentre Giulia ha anche parlato della sua vittoria e di Sangiovanni. Rivediamo le sue dichiarazioni.