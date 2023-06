Giulia Stabile festeggia 21 anni, ma senza Sangiovanni: silenzio social che preoccupa i fan

NEWS

Debora Parigi | 21 Giugno 2023

Giulia Stabile Sangiovanni

I 21 anni di Giulia Stabile senza Sangiovanni

Non si placano le voci di crisi o di fine della relazione di Giulia Stabile con Sangiovanni. La coppia non si mostra insieme sui social da molto tempo e non ci sono nemmeno segnalazioni di avvistamenti di loro a giro per qualche città o in qualche locale. Ormai da mesi le uscite della ballerina sono in compagnia di colleghi e più di recente di alcuni ex allievi dell’ultima edizione di Amici.

Ieri Giulia ha compiuto 21 anni, un traguardo importantissimo che ha ricevuto l’augurio di tantissimi fan, famigliari, amici, colleghi e in generale persone che le vogliono bene. Lei sui social ha ricondiviso tutto: gli auguri dei suoi ex compagni di talent, quelli dei ragazzi di Amici 22, i professionisti del talent e altri volti Mediaset. Ma ovviamente in molti si sono accorti dell’assenza di Sangiovanni. Questo non significa nulla, dato che in una coppia non per forza si devono fare gli auguri pubblicamente, specialmente quando qualcuno non è molto social.

A insospettire e a mettere ancora più dubbi è però il fatto che il cantante non fosse presente nemmeno alla festa organizzata dall’ex scuola di danza di Giulia Stabile. La direttrice dell’accademia, insieme a tutti i ragazzi, ha organizzato una piccola festa a sorpresa per la ballerina. Lei tra l’altro prima ha passato il pomeriggio presso l’Associazione Andrea Tudisco, che si occupa di bambini malati. La sera, invece, è andata a mangiare fuori con Isobel, Cricca e altre persone di Mediaset.

E così in tanti si chiedono: Giulia ha festeggiato i 21 anni da single? Non abbiamo né conferme né smentite. Sappiamo che la ballerina adesso si sta dirigendo a Milano, probabilmente per assistere lunedì al concerto d Rosalia, che lei adora. Che sia prevista una festa con Sangiovanni e le loro famiglie per il weekend? I commenti di auguri di alcuni dei parenti del cantante ci sono sotto all’ultimo post della ballerina. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità.