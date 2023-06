NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2023

Il costo del bidet di Beyoncé

Beyoncé e Jay-Z hanno messo in vendita alcuni oggetti all’interno della loro vecchia casa di Los Angeles. Quando nel 2015 hanno deciso di lasciarla non hanno svuotato completamente gli spazi. A farlo ha provveduto ultimamente un architetto della città che si sta occupando di ristrutturare l’abitazione. E di conseguenza ha deciso di rivendere quanto rimasto.

Tra ciò che è appartenuto alla famosa coppia, per esempio, possiamo trovare lampadari, porte in legno e un oggetto bizzarro ma molto lussuoso. Stiamo parlando di un bidet con i rubinetti dorati. Forse adesso qualcuno di voi si potrebbe domandare quanto potrebbe costare un oggetto così particolare ed eccentrico.

Secondo quanto rivela anche il sito di SkyTG24, il bidet appartenuto a Beyoncé costa 2.400 dollari. Un prezzo che farà sicuramente girare la testa a molte persone. Questo, ora, si trova all’asta su Ebay e chiunque potrebbe appropriarsene.

La notizia dell’asta è stata diffusa da TMZ che ha pubblicato le dichiarazioni di Eric di Eric’s Architectural Salvage LA il quale ha raccontato la sua esperienza di ristrutturazione di un’abitazione della città degli angeli dove Queen B e suo marito sono stati di passaggio per qualche mese nel 2015.

All’epoca Beyoncé e Jay-Z pagavano un affitto di 200.000 dollari al mese, ma avevano comunque deciso di acquistare oggetti per dotare la casa di ogni comfort. Oltre al bidet, infatti, avevano fatto costruire porte in legno in stile francese e dei lampadari.

Continuate a seguirci per molte altre news.