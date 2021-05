1 I premi vinti da Giulia

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane e talentuosa ballerina ha battuto in finalissima il suo fidanzato Sangiovanni e si è aggiudicata la vittoria finale, infrangendo un nuovo record. Si tratta infatti della prima danzatrice donna ad aver trionfato nel programma e non solo nella categoria ballo. Nel corso della finale sono stati assegnati diversi premi, che hanno permesso a Giulia di portarsi a casa un bel bottino.

Con la vittoria finale la Stabile si è portata a casa ben 150.000 euro. A questi vanno aggiunti i 30.000 euro assegnati per il Premio Tim Social. Praticamente ogni settimana Giugiulola, così si fa chiamare la ballerina su Instagram, ha sbaragliato la concorrenza ed è risultata la più votata dalla platea rappresentante Tim presente in studio. Infine lo sponsor Marlù ha assegnato ad ogni finalista ben 7.000 euro. Insomma, in una serata la nostra Giulia si è portata a casa circa 187.000 euro! Una grande risultato per una giovanissima danzatrice che si troverà davanti una carriera di enorme successo.

Non è andata di certo meno bene a Sangiovanni, con cui Giulia Stabile ha una relazione. Il vincitore della categoria canto non è si aggiudicato la vittoria finale ma può comunque ritenersi abbondantemente soddisfatto. A lui è andato il Premio della Critica, deciso dai giornalisti web e carta stampata presenti in collegamento, del valore di 50.000 euro. L’autore di Lady si porta a casa anche il Premio SIAE, consegnatogli da Giovanni Caccamo, per i migliori testi di ben 20.000 euro. Inoltre “Sangio” è stato insignito anche del prestigioso Premio delle Radio per il suo ultimo singolo Malibù. Se aggiungiamo anche i 7.000 euro per il Premio Marlù, il bottino di Sangiovanni è di ben 77.000 euro.

Per gli altri tre finalisti Deddy, Aka7even ed Alessandro Cavallo vanno invece soltanto i 7.000 euro messi a disposizione da Marlù. Si chiude un’edizione da record che ha confermato il successo di un format nato più di 20 anni fa ma che non ha nessuna intenzione di mollare!