1 La sorpresa di Sangiovanni a Giulia Stabile

Giulia Stabile nella giornata di oggi è stata ospite a Domenica In con Mara Venier. Nel corso dell’intervista hanno parlato di diversi argomenti e non sono mancate le sorprese per la giovanissima ballerina. Da poco, infatti, è appena passato il suo compleanno. Il 10 giugno 2021, infatti, ha compiuto 19 anni. La conduttrice, infatti, le ha fatto vedere un messaggio molto tenero da parte del fidanzato Sangiovanni. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere il video.

Ciao Giulietta, mi sono nascosto nella tua cameretta per farti gli auguri di buon compleanno anche qui. Ti mando un bacione grandissimo. Mando anche un bacione a Mara e un saluto. Ciao Mara. Spero che avremo la possibilità di conoscerci presto. Vi auguro una buona giornata. Ciao.

Una sorpresa questa che Giulia Stabile evidentemente non si aspettava. La vediamo, infatti, molto emozionata nel vedere il suo ragazzo in video, con un grosso sorriso felice e imbarazzato allo stesso tempo. Alla fine del messaggio, poi, ha detto che non aveva capito come mai volesse chiudersi in camera sua. Capiamo, infatti, che il cantante ha trovato la scusa dicendole che avrebbe sfruttato la luce della sua stanza per farsi dei selfie. Raccontando la storia, quindi, è scoppiata in una fragorosa e caratteristica risata.

Ma non finisce qui. Non soltanto Sagiovanni le ha mandato un messaggio d’auguri. La conduttrice, infatti, le ha mostrato un collage con, in sequenza, tante altre dolci parole da parte di alcune vecchie conoscenze della ballerina. Per scoprire di chi si tratta continuate a leggere…