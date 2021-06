Il post di Sangiovanni

Oggi è un giorno speciale per Giulia Stabile e il suo fidanzato Sangiovanni ha contribuito a suo modo per renderlo ancora di più. Il 20 giugno la vincitrice di Amici 20 ha spento le sue prime 19 candeline. I molti fan della coppia hanno perciò monitorato con estrema attenzione i profili social dei due con la speranza di vedere qualche romantico gesto da parte del cantante di Malibu nei confronti della fidanzata. Nel frattempo su Twitter hanno mandato in tendenza l’hashtag #Giugiulola19 in onore proprio del suo compleanno.

L’interprete di Lady non si è fatto attendere e nella notte ha postato alcune storie che lo ritraggono in compagnia della sua Giulia. La ballerina ha festeggiato il compleanno insieme alla sua famiglia, in una piccola festa privata in cui era presente anche il suo Sangio. Quest’ultimo ha pubblicato prima un video della Stabile davanti ad una gustosa torta e successivamente una foto che li ritrae insieme. Anche la danzatrice ha invece pubblicato una piccola clip insieme. In poche ore i contenuti inediti dei due hanno fatto il giro del web e sono finiti sulle svariate fanpage a loro dedicate.

Qualche giorno fa, durante un’intervista, Sangiovanni aveva svelato le tenere parole che gli diceva Giulia quando erano lontani dalle telecamere. “Tutto quello che dicevamo veniva ripreso dalle telecamere e dai microfoni, quindi per evitare che lo sapessero scriveva tutte queste letterine d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ diceva quello che le facevo provare. Mi ricordo l’ultima che mi ha scritto, parlava un po’ di quello che potrebbe accadere nel futuro, fuori dal programma, se io ci potessi essere ancora per lei. Ha scritto la lettera per non farsi vedere, ma poi hanno rapito anche quel momento“, ha raccontato.

Pochi giorni prima Giulia aveva invece raccontato come era avvenuto il loro primo bacio. “Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima“, ha dichiarato.

Novella 2000 © riproduzione riservata.