Giulia Stabile a teatro con Roberto Bolle? Gli indizi non sfuggono ai fan

1 Giulia Stabile presto in teatro

In occasione dell’uscita su Netflix del film animato Il mostro dei mari, è stata intervista dal sito Renews Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice di Amici 20, ha infatti avuto un piccolo cameo nel doppiaggio di uno dei personaggi all’inizio del lungometraggio. Per lei è stata la prima volta in questo ruolo ed ha ammesso di essersi divertita, ma di aver avuto anche un po’ di vergogna.

“Sono una ballerina, però sono tanto curiosa e non mi precludo niente di quello che mi viene messo davanti. Quindi, questa volta sono entrata nel ruolo di doppiatrice anche se doppiatrice non sono ed è stato tanto interessante. All’inizio ho avuto un po’ un blocco che ogni tanto si ripresentava perché si chiama vergogna e fa parte di me”.

Ma Giulia non ha parlato solo di questa novità, ma anche di come alcune tematiche del film si possono riportare nella vita reale. E lei ha ammesso che molte cose che possiamo vedere nella pellicola, le vive molto spesso. La ballerina ha concluso parlando dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ed è da queste parole che i fan sono in attesa di novità. Infatti, potremo rivederla presto esibirsi di nuovo dal vivo.

“Forse ad agosto riesco a ritagliarmi un po’ di tempo libero, quindi spero di partire. Per il resto è tutto programmato ma non posso dire nulla se non che mi vedrete, se vorrete, anche a teatro. Sono tanto felice dei progetti che mi aspettano”.

Ed è proprio da questo che sono nate teorie che hanno basi decisamente solide…